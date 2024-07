«(Il a manqué) de la solidité défensive, des jambes. Je pense qu'ils ont été meilleurs que nous, à part les 20 premières minutes. On savait qu'ils frappaient énormément de loin. On prend un but sur une frappe de loin. On sait qu'il (Lamine Yamal) est gaucher, on ne bloque pas son tir du gauche. Après on relance mal le ballon et ils marquent le but. On a essayé, mais c'était trop tard (...) Le deuxième but quatre minutes après c'est ça qui nous a tués. C'est le football, il nous a manqué ça aujourd'hui (de la solidité défensive). C'est ce qui était notre point fort depuis le début. On a perdu contre une grosse équipe d'Espagne (...) Ils ont été meilleurs en tout. On l'a vu trop facile (ce match). On n'a pas su revenir au score».