L'équipe de Suisse s'est entraînée lundi sur un nouveau terrain en raison du remplacement de la pelouse du stade Waldau. Les joueurs ne veulent pas se laisser perturber par cette situation.

La pelouse du stade Waldau va être remplacée. KEYSTONE

ATS

Michel Aebischer, par exemple, a fait preuve d'une grande sérénité lorsqu'il a été interrogé sur les problèmes persistants de pelouse: «Nous sommes heureux qu'une solution ait été trouvée», a déclaré en conférence de presse le milieu fribourgeois, «nous nous réjouissons maintenant d'avoir un nouveau terrain de qualité».

Aebischer ne voit pas non plus comme un problème le fait que le terrain de remplacement préparé par l'UEFA, le terrain d'entraînement du VfB Stuttgart, soit à 30 bonnes minutes de route de l'hôtel. Et si tout se passe comme prévu, les Suisses ne devront se déplacer que deux fois, pendant qu'ils préparent lundi et mardi leur deuxième match de groupe contre l'Ecosse.

La pelouse du Waldau Stadion, qui se trouve à cinq minutes à pied de l'hôtel des Suisses, sera entretemps changée. Après leur deuxième match programmé mercredi à 21h, les Suisses retourneront dans la nuit de mercredi à jeudi à Stuttgart, où ils espèrent pouvoir s'entraîner sur la pelouse nouvellement posée.

