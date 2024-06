Avec ou sans Kylian Mbappé? L'équipe de France est suspendue au sort de son capitaine, victime d'une fracture du nez. Sa participation vendredi à Leipzig au choc du groupe D de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas est incertaine.

Euro 2024 : Kylian Mbappé s'entraîne à part après sa fracture du nez L'attaquant et capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, effectue un entraînement individuel avec le préparateur physique, mais ne participe pas à la séance collective avec ses coéquipiers. 20.06.2024

ATS

Depuis la blessure du leader des Bleus survenue à la fin du premier match face à l'Autriche (1-0), lundi à Düsseldorf, le moindre de ses faits et gestes est scruté pour savoir s'il pourra, oui ou non, tenir sa place lors du deuxième rendez-vous du tournoi. L'enjeu de la rencontre, une potentielle qualification pour les 8es de finale, a été largement étouffé par l'état de santé de l'attaquant, objet de toutes les attentions.

Son apparition mercredi dans le petit stade de Paderborn pour l'entraînement, avec un pansement sur le nez, a ainsi créé l'événement sans que l'on puisse précisément évaluer s'il s'agissait d'une bonne nouvelle ou pas. Pendant que ses coéquipiers avaient droit à une séance très légère, avec footing et toro, Mbappé est arrivé sur la pelouse une demi-heure après afin d'échanger des passes avec un préparateur physique avant de rejoindre ses camarades pour quelques exercices de frappes, sans gêne apparente.

Combatif

Le joueur affiche comme d'habitude un état d'esprit combatif et semble désireux de reprendre au plus vite, comme le prouve le message posté juste avant sur Instagram à l'attention de ses 118 millions d'abonnés («Sans risques, il n'y a pas de victoires»). Reste à savoir ce que décideront in fine Didier Deschamps et son staff. Une chose est sûre, pour pouvoir retrouver la compétition, il devra porter un masque.

«Je l'ai toujours dit, avec Kylian, l'équipe de France est plus forte. Si les nouvelles ne sont pas bonnes, on se battra sans lui. Kylian c'est Kylian, dans n'importe quelle équipe où il est, l'équipe est plus forte», a dit Didier Deschamps.

Une animation offensive à revoir?

Le futur joueur du Real Madrid est par essence irremplaçable et en cas d'indisponibilité, Deschamps devra revoir son animation offensive, déjà guère flamboyante au premier match. Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (57 réalisations), tient la corde pour le suppléer à la pointe de l'attaque mais le technicien pourrait aussi fort bien repositionner Marcus Thuram dans l'axe, voire Randal Kolo Muani.

«Quand je vois les gars qu'on a sur le banc, on a largement les moyens de remplacer Kylian», a déclaré Adrien Rabiot mercredi. Mais le milieu de la Juventus s'est aussi voulu lucide. «C'est un coup dur, a-t-il lancé. C'est un joueur très important pour nous, le capitaine, un leader de cette équipe, forcément ça va peser, notamment pour les équipes adverses, dans leur manière de préparer les matches».

Menace

Les Pays-Bas, quart de finalistes du Mondial 2022 et vainqueurs dans la douleur de la Pologne (2-1) dimanche, s'attendent justement à devoir composer avec Mbappé en face d'eux, comme si de rien n'était. «Je pense que Mbappé ira bien en termes de condition physique. Je pense que nous le verrons avec un masque vendredi. C'est un grand joueur de football et nous devrons compter avec cela», a expliqué le milieu Tijjani Reijnders.

Les Oranje sont bien placés pour connaître la menace représentée par le no 10. Au cours des deux dernières confrontations entre les deux nations, en mars (4-0) et octobre (2-1) 2023 en qualifications de l'Euro, Mbappé a trouvé à quatre reprises le chemin des filets. C'est encore lui qui a débloqué la situation lundi en provoquant le but contre son camp autrichien. C'est dire le poids de son éventuelle absence.

AFP