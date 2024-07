Au lendemain de l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro 2024, Didier Deschamps a été confirmé à la tête des Bleus par le président de la Fédération française de football. Une décision qui ne passe pas auprès des suiveurs de l'équipe de France.

🇫🇷 Di Meco et Dugarry s'expriment sur le maintien de Deschamps à son poste.



blue Sport Clara Francey

Dans un entretien accordé mercredi à «L'Équipe», Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football (FFF), a déclaré qu'il n'y avait «pas de raison de remettre en cause le contrat de Didier Deschamps» et que ce dernier «poursuivrait sa mission» de sélectionneur des Bleus jusqu'à la Coupe du monde 2026 au moins. Un maintien qui a hérissé le poil de plusieurs suiveurs de l'équipe de France, parmi lesquels Christophe Dugarry et Daniel Riolo.

«Je trouve ça limite honteux. Plus honteux que la qualité du jeu proposé. À peine 24h après l'élimination, nous expliquer qu'on maintient Didier Deschamps sans se poser la question, sans essayer de répondre à la colère des supporters. (...) Je trouve que c'est un manque total de respect, et du mépris pour nos supporters. M. Diallo n'avait déjà pas beaucoup de crédibilité, je trouve ça affligeant. Qu'il veuille le garder, qu'il le garde, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais au moins, amenez une réflexion ! On a vu ce qu'il s'est passé durant cet Euro, on a les yeux ouverts, on a vu la pauvreté du jeu de l'équipe de France», a regretté Christophe Dugarry, qui a été champion du monde en 1998 avec DD, sur M6.

Une décision n'a pas non plus enchanté Daniel Riolo. «Ça fait douze ans, on t'a assez vu, parce que ta façon de te comporter dans cet Euro et la façon que tu as eu de parler dans les conférences de presse et même auprès des journalistes étrangers, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas terminer un Euro en disant qu'il faut changer de chaîne si on n'est pas content. Qu'il parte en vacances avec Allegri de la Juve, ils vont se foutre sous un parasol à deux, et puis rien qu'en se parlant, ils vont tellement s'ennuyer qu'ils vont se noyer s'ils vont se baigner ensemble», a lâché le journaliste dans l'émission l'«After Foot» sur RMC.

Avant de poursuivre : «Il pue le non-foot ! Il faut passer à autre chose ! Ça suffit maintenant Deschamps ! On ne peut plus. Douze ans, c'est énorme, c'est trop ! Les Français n'en veulent plus, les Français ne veulent plus te voir ! Les supporteurs en ont marre». Ambiance.