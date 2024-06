L'arbitre suisse Sandro Schärer a été désigné pour le match entre le Portugal et la Géorgie mercredi soir à Gelsenkirchen. L'arbitre de 36 ans avait fait ses débuts lors du match entre la Slovénie et le Danemark lors de la première journée du groupe C.

Sandro Schärer arbitrera Géorgie - Portugal ce mercredi. KEYSTONE

ATS

Stéphane De Almeida, l'arbitre assistant de Schärer, ne sera en revanche pas engagé sur ce match en raison de ses racines portugaises. Il sera remplacé par l'Allemand Stefan Lupp.

obe, ats