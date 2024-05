Après une longue absence, Steven Zuber est de retour en équipe de Suisse pour la préparation à l'Euro. Comme beaucoup d'autres, l'attaquant de 32 ans doit briller à Saint-Gall pour se faire une place au soleil dans l'effectif de Murat Yakin. Sa polyvalence est un gros plus.

ATS

Zuber a vécu le rassemblement de lundi comme un premier jour d'école: «On voit beaucoup de nouveaux visages, on se parle pour la première fois, on tâtonne». On dirait presque qu'un «rookie» parle de ses premières expériences en équipe nationale. Or, Zuber fait partie des «habitués». Il a certes fait ses débuts relativement tard, mais cela fait déjà sept ans.

Le fait qu'il ait vu beaucoup de nouveaux visages s'explique par deux raisons simples: d'une part, comme de nombreux titulaires sont encore absents, certains jeunes découvrent l'équipe de Suisse cette semaine. D'autre part, Zuber n'a plus trop porté le maillot rouge et blanc ces derniers mois.

Forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar parce qu'il ne se sentait pas suffisamment en forme, Steven Zuber n'a joué qu'une demi-heure – contre Andorre – lors des qualifications pour l'Euro. Il n'a la plupart du temps même pas été convoqué.

La visite de Yakin

Le train pour l'Euro semblait bien être parti sans lui, alors qu'il a réalisé une bonne saison avec l'AEK Athènes (42 matchs officiels disputés). Même si son club n'est parvenu à conserver aucun des trophées – Championnat et Coupe – conquis une année plus tôt.

Mais Murat Yakin n'a pas oublié un joueur qui avait marqué le premier but de l'ère Yakin en équipe de Suisse le 1er septembre 2021 face à la Grèce. En avril, le sélectionneur a d'ailleurs rendu visite au Zurichois à Athènes, probablement pour le rassurer.

Murat Yakin n'a jamais cessé d'observer Steven Zuber, dont le nom est logiquement réapparu sur la liste de 38 joueurs pré-sélectionnés pour l'Euro en Allemagne. «Il a beaucoup apporté à l'équipe nationale et il sait comment fonctionnent ces phases finales», dit Yakin pour justifier la présence de l'attaquant zurichois.

Un bilan solide en phase finale

Les statistiques de Zuber en phase finale montrent d'ailleurs clairement ce que Yakin veut dire. Lors de la Coupe du monde 2018, il est titulaire à trois reprises et inscrit le capital but égalisateur contre le Brésil (1-1). A l'Euro 2021, il signe trois passes décisives dans un match là aussi crucial, face à la Turquie, réussissant ensuite un assist face à la France en 8e de finale.

«De telles émotions ne s'achètent pas, même avec tout l'or du monde», souligne Zuber en regardant avec plaisir dans le rétroviseur, même s'il ne se laisse pas aller à un trop grand sentimentalisme. «Ce chapitre est clos. Nous voulons maintenant écrire le prochain», glisse-t-il.

Quant à savoir s'il y participera activement, c'est une autre question. Mais alors qu'il est clair que certains joueurs présents cette semaine ne participeront pas activement à cet Euro, Zuber peut encore y croire. Son expérience et sa polyvalence parlent en sa faveur, surtout au regard des problèmes rencontrés en attaque.

«Chacun d'entre nous aimerait participer au Championnat d'Europe et essaiera de convaincre l'entraîneur de le sélectionner», conclut Steven Zuber, conscient que ce camp a bel et bien un côté scolaire: on aime bien faire la connaissance de nouveaux visages, mais à la fin, seul son propre bulletin de notes compte.

ATS, par Michael Lehmann