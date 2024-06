«Dire que vous pouvez aller vous faire voir a été ma plus grande performance»

Uli Stielike n'a pas «seulement» remporté le titre de champion d'Europe avec l'Allemagne en 1980 et atteint la finale de la Coupe du monde 1982, il a également travaillé plusieurs années en Suisse en tant que joueur et entraîneur. De juillet 1989 à décembre 1991, il a dirigé l'équipe nationale, avant d'entraîner Neuchâtel Xamax.

Uli Stielike, ancien sélectionneur de la Nati, s’est longuement confié. IMAGO/Sven Simon

Bien que les Suisses aient manqué de peu la qualification pour la phase finale de l'Euro 1992 sous sa direction, Stielike a posé les bases de la participation à la Coupe du monde 1994 sous Roy Hodgson, lorsque les Suisses ont participé à un grand tournoi pour la première fois depuis la Coupe du monde 1966.

Andy Egli, alors joueur sous l'égide de l'Allemand, a déclaré un jour que Stielike avait apporté une mentalité de vainqueur. Interrogé à ce sujet par Keystone-ATS, Stielike (69 ans) rétorque: «On se contentait (à l'époque) d'une courte défaite.»

Uli Stielike, votre dernier poste d'entraîneur a pris fin en août 2020. Dans quelle mesure êtes-vous encore lié au football?

«Je ne le suis plus qu'en marge, je ne vais plus au stade. Le football a évolué dans une direction très éloignée de ce qui m'a amené au football. La proximité s'est ainsi perdue.»

Pouvez-vous préciser ce point?

«Un point est l'aspect financier. Je ne parle pas des stars de haut niveau qui amènent les gens au stade et aident à trouver des sponsors. Si ces derniers sont performants, des dizaines de millions sont tout à fait justifiés. Mais qu'un joueur à peine utilisé devienne millionnaire en très peu de temps, je ne peux pas le comprendre. Et puis l'interprétation des règles va tellement loin que les gens ne se rendent même pas compte que le football est en train de changer totalement, que c'est un bordel. De mon temps, il fallait encore essayer de conclure dans les seize mètres par un dribble ou un une-deux. Aujourd'hui, il convient de s'accrocher à la main de l'adversaire et d'espérer un penalty, ce qui arrive dans la plupart des cas. Cela va à l'encontre de l'esprit même du football. Cela descend jusqu'à l'entraînement. Mais les dirigeants ne s'en préoccupent pas, ils cherchent juste à gagner de l'argent. Cela semble être le plus important».

Dans ce cas, vous ne pouvez pas vous imaginer revenir un jour dans le monde du football?

«Non. C'était une belle époque et le contact avec les joueurs, le travail d'entraînement, les discussions, les analyses vidéo me manquent toujours. Mais la compétition ne me manque pas du tout.»

Vous avez vous-même participé à de grands tournois, mais vous n'avez pas été convoqué pour la Coupe du monde de 1978 parce que vous aviez rejoint le Real Madrid. C'est inimaginable de nos jours. Quel regard portez-vous sur cette expérience?

«C'était absolument insensé. Mais à l'époque, les Allemands pensaient que c'était chez eux que se pratiquait le meilleur football. Ils voulaient faire de moi un exemple pour qu'aucun autre joueur ne parte à l'étranger avant la Coupe du monde 78, ce qu'ils ont réussi à faire. Franz Beckenbauer est certes parti chez Kosmos (aux Etats-Unis), mais il avait déjà plus de 30 ans à l'époque, j'avais 22 ans lors de mon transfert. M'opposer à la DFB (réd: la fédération allemande), dire que vous pouvez aller vous faire voir, que je vais suivre mon chemin, a été ma plus grande performance. Lorsque je suis revenu plus tard dans l'équipe nationale, j'ai continué à être considéré comme un déserteur en raison de la pensée mesquine qui a maintenant refait surface en Allemagne, comme on le voit avec les élections. Mes performances ont toujours été rétrogradées par 95% des journalistes.»

«On m'a volé de nombreux matches internationaux» Uli Stielike Sur son absence avec la Mannschaft

Etre stigmatisé de la sorte a dû être difficile...

«Oui, d'autant plus que lors de la saison 1977/78, j'avais marqué 13 buts en championnat en tant que milieu de terrain et que j'étais en pleine possession de mes moyens. On m'a volé de nombreux matches internationaux, notamment parce que les dates n'étaient pas coordonnées, on jouait différemment dans chaque pays. Ainsi, j'ai manqué un match amical contre l'Angleterre à Wembley parce que le Real disputait le même jour un match de Coupe contre un petit adversaire et ne m'a pas laissé partir.»

Le titre européen de 1980 a dû vous faire d'autant plus de bien.

«Il a été une compensation. Si la Coupe du monde 1978 en Argentine s'était bien passée (l'Allemagne avait été éliminée au tour intermédiaire), j'aurais pu ne jamais revenir. Mais il y a eu un changement d'entraîneur et (Jupp) Derwall me connaissait de l'équipe nationale amateur qui existait à l'époque. Une chose en a donc entraîné une autre. La finale de la Coupe du monde 1982 est également encore très présente dans ma mémoire, malgré le résultat négatif (défaite 3-1 contre l'Italie).»

Lors de la Coupe du monde 1982, votre match contre l'Autriche, où les deux équipes se sont qualifées après un 1-0 pour l'Allemagne, a fait parler de lui. Il est resté dans les annales comme le match de la honte. Y a-t-il eu un pacte?

«Non, c'était une performance tactique pour aller plus loin. La FIFA ne s'est pas couverte de gloire en fixant des heures de coup d'envoi différentes (les adversaires du groupe, l'Algérie et le Chili, avaient disputé leur dernier match la veille). Ainsi, les deux équipes savaient ce qu'il fallait faire pour passer. Si nous avions gagné par trois buts d'écart, l'Autriche aurait été éliminée. Je suis intimement convaincu, notamment en raison de la rivalité, que nous aurions poursuivi sur la lancée d'un 2-0. Mais comme le 2-0 n'est pas tombé avant la pause, malgré une bonne occasion, et que le 1-0 nous suffisait, nous avons commencé à jouer défensivement, mais pas comme on nous le demandait. J'ai regardé à nouveau le match à la télévision et je n'ai vu qu'une passe en retrait depuis la ligne médiane. Avant cela, j'avais l'impression que nous ne jouions que vers l'arrière, mais ce n'était pas le cas. Mais nous avons ralenti le rythme et nous n'avons plus couru inconditionnellement vers l'adversaire.»

Ces derniers temps, l'Allemagne n'a pas connu beaucoup de succès lors des grands tournois. Lors des Coupes du monde 2018 et 2022, elle s'est arrêtée dès le premier tour, et lors de l'Euro 2021, les huitièmes de finale ont signifié la fin de la compétition. Avez-vous une explication à cela?

«Je pense que le football en Allemagne est en partie trop modernisé, dans le sens où chaque joueur doit être polyvalent et que nous avons perdu les spécialistes de la formation générale. Ceux qui ont en fait toujours fait la différence. Si on avait demandé à Gerd Müller (réd: avant-centre légendaire de l'Allemagne) d'exercer une pression sur l'adversaire, cela aurait été un échec. Aujourd'hui, celui qui court en dessous de dix kilomètres ne peut pas avoir fait un bon match. Ce sont toutes ces choses qui vont un peu dans la mauvaise direction.»

Vous avez travaillé à la DFB de 1998 à 2005, en majorité dans le domaine de la relève. Etait-ce aussi le cas à l'époque, ou pouviez-vous suivre votre propre voie?

«J'ai eu la chance de pouvoir suivre ma dernière formation d'entraîneur en Suisse. A l'époque, les Suisses étaient très en avance sur les Allemands en ce qui concerne la formation des jeunes. Une phrase qui m'est restée en tête lors de la formation des juniors en Suisse est que chacun devait toucher 1000 fois le ballon lors d'un entraînement. En Allemagne, en revanche, il fallait parcourir tant et tant de kilomètres. C'était une grave différence.»

«Il y a une certaine constance en Suisse, ce qui est absolument nécessaire» Uli Stielike Sur la formation en Suisse

Cela ne vous étonne donc pas que la Suisse n'ait manqué qu'un seul grand tournoi depuis 2004?

«Non, car il y a une certaine constance en Suisse, ce qui est absolument nécessaire, surtout dans le domaine de la relève.»

Quel regard portez-vous sur votre période en tant que sélectionneur de l'équipe de Suisse?

«Très positif, j'étais satisfait, nous avions un très bon mélange de joueurs plus âgés et plus jeunes. Peut-être étions-nous encore un peu trop tendres pour faire le grand saut, nous avons en effet perdu le dernier match de qualification contre la Roumanie 1-0. Avec un match nul, nous aurions pu participer à l'Euro 1992 en Suède.»

Pourtant, vous avez décidé de rejoindre Xamax en échange de Roy Hodgson.

«Oui. J'étais encore un jeune garçon à l'époque, j'avais 36 ans. Tout allait bien, l'équipe nationale fonctionnait, on voyait des progrès aussi bien sur le terrain qu'en dehors, mais dix matches internationaux par an, c'était trop peu pour moi. C'est pourquoi, dans mon insouciance de jeune homme, j'ai demandé à la fédération si je pouvais prendre en charge une équipe à côté, laquelle m'était en fait indifférente. Je voulais juste être plus présent sur le terrain d'entraînement. La fédération a refusé, et je dois dire après coup qu'elle a bien fait. Les conflits d'intérêts auraient été incroyablement importants.»

Pour en revenir au prochain championnat d'Europe, que pensez-vous que la Suisse et l'Allemagne puissent faire?

«La Suisse a en tout cas l'avantage de ne pas être poussée dans un rôle de favorite comme les Allemands. En ce qui concerne les Allemands, il faut toutefois se demander si le seul fait de jouer dans leur pays leur donne le droit d'être favoris, car au vu de leurs performances footballistiques des deux dernières années, ce serait une surprise s'ils allaient loin. Chez les Suisses, de nombreux joueurs ont montré d'excellentes performances dans leur club, et si cela peut être transposé à l'équipe, une surprise est définitivement possible.»

ATS, par Sascha Fey