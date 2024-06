La Palme d'or du supporter de l'Euro revient actuellement à un fan anglais qui s'est retrouvé seul à 4 heures du matin dans le stade de Gelsenkirchen (60 000 places), plongé dans un silence de cathédrale.

blue News NB Barman Nicolas

La vidéo insolite, filmée par le supporter lui-même, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

On y voit le fan, visiblement désorienté et grelottant, prendre conscience de la situation peu commune dans laquelle il se trouve. «Je viens de me réveiller, il est 4 heures du matin, j'étais ici dans le stade de Schalke», dit-il, une pointe d'inquiétude dans la voix alors qu'il parcourt du regard les gradins déserts.

Les dernières sources mènent à un avant-match trop arrosé. La suite, tout le monde l'imagine.

Sur le terrain, un but de Jude Bellingham a suffi au bonheur de l'Angleterre pour son premier match dans le groupe C dimanche (1-0). Mais les vice-champions en titre n'ont pas vraiment convaincu face à des Serbes qui auraient pu accrocher un point à Gelsenkirchen.

Personne ne sait si ce fan était au courant du score à son réveil.