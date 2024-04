Marseille et Lille tenteront d'imiter le PSG en renversant respectivement Benfica et Aston Villa en quarts de finale retour de l’Europa League et de Conference League jeudi. Liverpool devra, lui, se remettre la tête à l'endroit à Bergame après sa déroute initiale (3-0), alors que le Bayer Leverkusen tentera de conserver son invincibilité.

Granit Xhaka : «La faim et la mentalité de l'équipe sont incroyables» Granit Xhaka s'est exprimé à la veille des quarts de finale retour de l'Europa League. Pour le milieu de terrain suisse, le Bayer Leverkusen va «tout donner» pour garder son invincibilité jusqu'à la fin de la saison. 18.04.2024

AFP / blue Sport Nicolas Larchevêque

Battus sur le même score (2-1), respectivement à Lisbonne et Birmingham, Marseille (C3) et Lille (C4) peuvent renverser à domicile une situation mal engagée. La dynamique des deux clubs français engagés dans les deux «petites» coupes d'Europe n'est pourtant pas la même.

Marseille pour se relancer

Après une embellie à l'arrivée de Jean-Louis Gasset en février, l'OM marque de nouveau le pas. Les Phocéens restent sur cinq défaites d'affilée, toutes compétitions confondues, et s'accrochent au but inscrit, contre le cours du jeu, par Pierre-Emerick Aubameyang, leur homme providentiel à Benfica, pour continuer d'espérer à une qualification en demie de Ligue Europa.

Marseille, exempté de championnat le weekend dernier, aura eu une semaine pour se refaire une santé. Suffisant pour venir à bout des Portugais, 2e de leur championnat qui restent sur quatre victoires de suite en Primeira Liga et coupe d'Europe ? C'est pourtant la condition sine qua non pour sauver sa saison.

Lille : la C4 avant la C1 ?

Lille n'en est pas là. Solidement accrochés à la 4e place de Ligue 1, les Nordistes peuvent toujours rêver de Ligue des champions la saison prochaine. Et «d'aller au bout» de la Conference League dès cette saison. Leur tâche néanmoins est tout aussi ardue que celle des Marseillais.

Pour accéder aux demies, le LOSC devra renverser Aston Villa, surprenant 4e de la très relevée Premier League et vainqueur d'Arsenal le week-end dernier (2-0) sous la houlette de l'Espagnol Unai Emery. Maître de l’Europa League qu'il a remporté quatre fois avec Seville et Villarreal, l'ex-entraîneur du PSG peut légitimement penser au trophée de sa petite soeur.

Liverpool et le coup d'Istanbul

En l'espace d'une semaine, les «Reds» ont concédé un match nul à Manchester United (2-2), pris une claque (3-0) contre l'Atalanta en Europa League et subi la loi de Crystal Palace (1-0), dévissant ainsi au classement de la Premier League dont ils occupent désormais la 3e place derrière City et Arsenal.

Un sursaut est donc nécessaire pour les hommes de Jürgen Klopp à Bergame, qui réalise une saison exceptionnelle, malgré quelques inconstances en Serie A.

Liverpool connait la chanson en coupe d'Europe face à un club italien. En 2005 à Istanbul, en finale de Ligue des champions, les «Reds» étaient menés 3-0 à la mi-temps par l'AC Milan avant de remporter le match aux tirs au but.

Tournée européenne pour Leverkusen

Pour sa part, le Bayer Leverkusen a été sacré champion d'Allemagne dimanche après sa victoire à domicile contre Brême (5-0), mettant fin à onze saisons de domination du Bayern Munich sur la Bundesliga.

Mais les troupes de Xabi Alonso, toujours invaincues cette saison, ont encore faim. «En Europa League, on veut aller le plus loin possible, on a une bonne chance d'aller en demi-finale», a estimé l'entraîneur espagnol juste après l'obtention de son premier «Schale», le trophée remis au champion.

Même son de cloche chez son milieu de terrain, Granit Xhaka : «Bien sûr que nous visons une saison sans défaite. Il reste encore cinq matches (de championnat). Ce serait plus que spécial d'y arriver. Nous sommes invaincus jusqu'à présent, pas seulement en Bundesliga, mais aussi en Europe. Nous sommes si proches et nous allons tout donner pour y arriver, même si nous avons déjà remporté le championnat. La faim et la mentalité de l'équipe sont incroyables. Nous voulons y arriver».

Sa tournée européenne débute à Londres, sur la pelouse de West Ham où le Bayer défendra ses deux buts d'avance. Les Hammers seront-ils les premiers cette saison à faire tomber le «Werkself» ?

Dans les autres rencontres, l'AS Rome tentera de préserver son avance à domicile face à l'AC Milan (1-0). Et en Conference League, le match retour de la confrontation gréco-turque entre Fenerbahçe et l'Olympiakos est très ouvert (3-2 à l'aller pour les Grecs).