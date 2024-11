La mairie d'Amsterdam a annoncé mardi que le match opposant l'Ajax à la Lazio Rome jeudi 12 décembre se jouera sans la présence des supporteurs italiens. Elle cite de trop grands risques de manifestations «d'extrême droite, antisémites et racistes».

Les supporters de la Lazio ne pourra pas se rendre à Amsterdam. KEYSTONE

ATS

«Les supporters de la Lazio de Rome ne sont pas les bienvenus à Amsterdam», a indiqué la municipalité d'Amsterdam dans un communiqué, précisant qu'il s'agissait d'une décision concertée entre la maire, le chef de la police et le procureur général. Cette décision intervient trois semaines après que la capitale néerlandaise a été secouée par des violences à la suite du match de Ligue Europa opposant l'Ajax au Maccabi Tel-Aviv.

«Connus pour leurs sympathies d'extrême droite et fascistes»

Le match Ajax-Lazio du 12 décembre a été qualifié de «match à haut risque» par l'UEFA et la police, a indiqué la mairie d'Amsterdam. «Certains supporters de la Lazio sont connus pour leurs sympathies d'extrême droite et fascistes et leurs expressions antisémites et racistes. Ils ont notamment fait le salut hitlérien, arboré des croix gammées et injurié l'effigie d'Anne Frank,» peut-on lire dans le communiqué.

La priorité des autorités est désormais de maintenir le calme et la sécurité dans un contexte de «tension» et de vives émotions à Amsterdam, que la municipalité lie à la «guerre en Palestine, en Israël et dans d'autres pays du Moyen-Orient».

AFP