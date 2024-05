Mercredi lors de la finale de l’Europa League, l’Atalanta tentera d’infliger une première défaite cette saison au Bayer Leverkusen de Granit Xhaka. Entraîneur et joueurs sont conscients de la tâche ardue qui les attend. «On ne gagne pas de trophée si on ne bat pas les meilleurs», a rappelé le capitaine Marten de Roon, privé toutefois de match en raison d’une blessure.

Pour Berat Djimsiti (au centre), l’unité prime pour battre Leverkusen mercredi. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Nicolas Larchevêque, à Dublin Nicolas Larchevêque

Ce sera un peu David contre Goliath mercredi à Dublin. Pour la première finale européenne de son histoire, l’Atalanta aura en effet la lourde mission de vaincre l’invincible Bayer Leverkusen, qui n’a pas connu la moindre défaite en 51 rencontres disputées cette saison.

«Nous sommes conscients d'affronter une grande équipe. Nous savons qu'elle est invaincue et qu'elle a réalisé une saison extraordinaire. Nous avons battu des équipes très fortes pour atteindre la finale (ndlr : par exemple Liverpool en quarts de finale ou encore Marseille en demi-finales) et nous y croyons aussi», a rappelé l’entraîneur italien Gian Piero Gasperini en conférence de presse mardi.

«Leverkusen est une équipe complète, extrêmement organisée. Elle est polyvalente, elle sait défendre et bien récupérer le ballon. Les résultats qu'ils ont obtenus cette saison ne sont pas le fruit du hasard. Il est certain que de petits détails peuvent faire la différence en finale. Nous devons les respecter et essayer de nous adapter rapidement aux adversaires que nous affrontons», a détaillé le technicien de 66 ans.

L’Atalanta privée de son capitaine

Mais pour réussir là où aucune autre équipe n’a réussi cette saison, Gasperini devra composer sans son capitaine Marten de Roon, qui s’est blessé lors de la finale de Coupe d’Italie perdue mercredi dernier face à la Juventus (1-0). «Je suis très triste de l'absence de De Roon, d'abord parce qu'il méritait de jouer ce match, ensuite parce que c'est un joueur clé pour nous», a reconnu le coach de la «Dea».

Malgré ce coup dur, le milieu de terrain néerlandais, le sourire aux lèvres au moment de se présenter devant la presse, ne souhaite pas s’apitoyer sur son sort. «Je suis là pour apporter des ondes positives. Je suis là avec le sourire, comme toujours. Nous voulons gagner, avec ou sans moi sur le terrain : c'est la seule chose qui compte», a tenu à rappeler le principal intéressé.

«Le fait de venir au stade nous a fait comprendre encore plus l'importance de ce match» Berat Djimsiti Défenseur et capitaine pour la finale de l’Atalanta

En son absence, c’est à Berat Djimsiti que le brassard de capitaine sera confié mercredi soir. «Le fait de venir au stade nous a fait comprendre encore plus l'importance de ce match. Voir les journalistes partout, l'ambiance, tout. Nous avons joué tous les trois jours pendant un certain temps et nous n'avons donc pas eu beaucoup de temps pour réaliser ce que nous avons accompli, mais maintenant c'est clair», a ainsi déclaré le défenseur albanais, né en Suisse et formé au FC Zurich.

Pour ce dernier, la clé du succès face aux Allemands réside dans la cohésion de groupe de son équipe. «Nous avons besoin de tout le monde pour arrêter Leverkusen, pas seulement de la défense. C'est notre philosophie : nous attaquons à dix et nous défendons à dix. Cela sera extrêmement important demain. Nous devons jouer comme une unité», a expliqué Djimsiti.

«Toutes les équipes peuvent être battues. En ce moment, Leverkusen semble imbattable, mais nous sommes peut-être ceux qui peuvent changer cela», a estimé, pour sa part, de Roon. «On ne gagne pas de trophée si on ne bat pas les meilleurs.»