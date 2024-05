La finale de l’UEFA Europa League a lieu ce mercredi soir à Dublin. blue Sport vous résume tout ce qu’il faut savoir avant cette rencontre opposant l’Atalanta au Bayer Leverkusen.

Après la désillusion en 2019, Granit Xhaka remportera-t-il cette fois-ci l’Europa League ? IMAGO/Laci Perenyi

Nicolas Larchevêque, à Dublin Nicolas Larchevêque

Le lieu

Capitale de la République d'Irlande, Dublin sera le théâtre de l’épilogue de la 53e édition de l’UEFA Europa League, anciennement appelée la Coupe de l'UEFA. La ville irlandaise compte environ 560’000 habitants (plus de 1,2 millions en comptant l’agglomération).

Quand Liverpool remplit les hôtels de la ville ! Lorsque nous avons planifié notre séjour à Dublin en début d’année, nombreux étaient les établissements déjà complets alors que l’affiche de cette finale était encore méconnue. La raison ? Les supporters du Liverpool, alors favori au titre à ce moment-là, qui avaient anticipé une participation de leur club. Mais ça, c’était avant que les Reds subissent une grosse désillusion en quarts de finale face à... l’Atalanta. Montre plus

Le stade

La Dublin Arena (l’Aviva Stadium, son nom hors compétition européenne) sera en ébullition mercredi soir sur le coup de 21h00 (20h00 heure locale). L’enceinte, inaugurée en 2010, y accueillera plus de 50’000 spectateurs et est habituellement le domicile des équipes nationales de football et de rugby à XV. C’est la seconde fois que la finale de C3 s’y déroule, après 2011 et la victoire de Porto sur Braga (1-0) lors d’un duel 100% portugais.

La Dublin Arena, théâtre de la finale de l’Europa League 21.05.2024

Le trophée

Le capitaine de l’heureuse équipe gagnante mercredi soir n’aura pas la tâche aisée à l’heure de la remise du trophée. Il devra en effet soulever la coupe la plus lourde des compétitions UEFA ! Conçue par l'atelier Bertoni à Milan, celle-ci mesure ainsi 65 cm de haut, 33 cm de large et 23 cm de profondeur pour un poids total de 15 kilos.

Le trophée de l’Europa League est le plus lourd des compétitions de l’UEFA. IMAGO/Inpho Photography

L’arbitre

Cette finale sera dirigée par István Kovács. C’est la seconde fois que l’arbitre roumain sera au sifflet d’une finale européenne, deux ans après la Conference League à Tirana. L’an dernier, il était également le quatrième officiel de finale de la Ligue des champions à Istanbul. «C’est un rêve qui se réalise pour moi. (...) Être désigné pour ce match est une grande responsabilité, et je veux prouver que je suis prêt à relever ce défi», a déclaré l’homme de 39 ans sur le site l’UEFA.

Les équipes

Atalanta BC

Outsider de cette rencontre, l’Atalanta va vivre sa première finale continentale en 117 ans d’histoire. Après avoir notamment éliminé le favori de la compétition, Liverpool, en quarts de finale, l’équipe italienne de l’entraîneur Gian Piero Gasperini tentera ainsi de déposer un second trophée dans son armoire, qui prend la poussière depuis... 1963 et un succès en Coupe d’Italie.

Et pour atteindre le sommet de la compétition, la «Dea» pourra s’appuyer notamment sur son attaquant Gianluca Scamacca, auteur de six buts en dix rencontres d’Europa League cette saison, dont cinq uniquement en phase à élimination directe. Elle comptera également sur l’expérience du latéral Davide Zappacosta, déjà vainqueur en C3 avec Chelsea en 2019, ou encore sur le défenseur international albanais Berat Djimsiti, né et formé à Zurich, qui portera le brassard de capitaine en l’absence de Marten de Roon, blessé.

Bayer 04 Leverkusen

Contrairement à son adversaire, le Bayer Leverkusen a déjà goûté à l’ivresse de la victoire en Europe, remportant la Coupe de l’UEFA en 1988. Et l’espoir de ramener un second trophée en C3 n’est de loin pas utopique pour la formation allemande. Nul besoin de le rappeler : le «Werkself» vient de décrocher la première Bundesliga de son histoire, tout en devenant le premier champion d’Allemagne a resté invaincu ! Sa folle série (51 rencontres sans défaite, toutes compétitions confondues) est toujours en cours.

Cette saison historique pour le club porte notamment l’empreinte du coach Xabi Alonso et de Granit Xhaka. Le milieu de terrain suisse, arrivé l’été dernier, a été l’une des pièces maîtresses de ces succès. Pour le Bâlois, cette finale sonne comme une revanche personnelle. Son unique expérience à ce niveau s’était en effet terminée par une défaite contre Chelsea (4-1) en 2019, alors qu’il évoluait avec Arsenal.

Leur dernière confrontation

Ce n’est pas la première fois que l’Atalanta et Leverkusen se retrouvent sur la scène européenne. Lors de l’exercice 2021/22, les deux formations s’étaient déjà affrontées en 8es de finale de l’Europa League, avec une issue favorable aux Italiens (succès 3-2 à domicile, puis 1-0 en Allemagne). Alors, revanche du Bayer ou nouvelle victoire pour la «Dea» ? Réponse mercredi soir dès 21h00, un match à suivre en libre accès sur blue Zoom.