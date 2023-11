Revenu frustré par son match nul (1-1) en Moldavie, Servette entend bien s'imposer ce jeudi (18h45) contre ce même Sheriff Tiraspol en phase de groupes de la Ligue Europa.

René Weiler et Servette n’ont pas le droit à l’erreur face au Sheriff Tiraspol jeudi. KEYSTONE

Les Genevois avaient dominé pendant 60 minutes à Tiraspol avec un but de Crivelli avant la mi-temps. La fin de match fut plus difficile pour les Grenat avec une égalisation tombée à la 80e et surtout deux occasions de but pour les Moldaves dans les arrêts de jeu.

Alors que Servette brille sur le plan national – cinq succès consécutifs en Super League et une qualification en Coupe de Suisse – la Coupe d'Europe a-t-elle désormais la même importance ? «Vous savez, nous voulons gagner tous les matches, nous n'allons pas commencer à calculer, prévient l'entraîneur René Weiler. Tous les succès aident à avoir de la confiance. Ca ferait du bien d'être encore en lice en Europe en 2024.»

Pour ce match retour, le coach genevois sera privé des milieux Douline et Antunes, tous les deux blessés. Va-t-il encore sacrifier à la mode du tournus ? «Je ne peux dissocier le match de jeudi avec celui de dimanche contre Bâle où j'aurai encore plus d'absents (réd: Stevanovic et Bedia sont suspendus). Donc je vais devoir m'adapter à cette donne. Nous avons aussi gagné des matches avec des changements». Dix-huit joueurs ont pris part à l'entraînement sur le terrain de la Praille.

Etre plus modeste

Si Servette s'impose ce jeudi, il sera pratiquement assuré de finir troisième de sa poule et de décrocher un billet pour les seizièmes de finale de la Conference League en février prochain. «Quand j'ai vu le tirage, j'ai vite compris que notre objectif, c'était la troisième place. Je ne voulais pas jouer les rêveurs. La Roma et Slavia Prague me paraissaient bien au-dessus. Vous, les journalistes, vous pensez plus grand que moi, je préfère être plus modeste», a estimé Weiler.

A quelle version du Sheriff s'attend-il à devoir composer jeudi soir ? «Il faudra être prudent. Ils sont rapides et possèdent deux très bons attaquants. Il faudra faire attention à la perte de la balle», souligne Weiler. Pour son latéral Bradley Mazikou, le discours est un peu le même. «Il faudra faire un match plein pendant 90 minutes. Ils sont capables de nous mettre en danger. Alors attention aux contres.»

