La pilote saoudien Yazeed al-Rajhi (Overdrive) a remporté lundi la 2e étape du rallye Dakar 2025 dans son pays, la redoutable «48h chrono». En moto, l'Australien Daniel Sanders poursuit sa domination.

Yazeed al-Rajhi a remporté la 2e étape du Dakar. Keystone

AFP ATS

Le Saoudien de 43 ans a bouclé les 967 km de spéciale, répartis sur deux jours, en 10h56'54'', malgré une pénalité de 2' pour excès de vitesse. Il est suivi par le Sud-Africain Henk Lategan à 4'6'', qui reste en tête du classement général provisoire.

Yazeed al-Rajhi a fait la course en tête presque tout au long des deux journées. Seul Nasser al-Attiyah l'a dépassé au kilomètre 231, avant d'être rattrapé peu avant le km 373. Le Qatarien termine troisième. «C'était vraiment très, très dur. J'ai l'impression qu'on en est à notre dixième jour de Dakar», a réagi Yazeed al-Rajhi à son arrivée au bivouac du rallye, qui a commencé vendredi.

Pour cette étape de longue haleine, les concurrents devaient bivouaquer dans le désert et ne bénéficiaient pas de l'assistance de leurs équipes à la halte nocturne. Victime d'un tonneau dimanche qui a gravement endommagé sa Ford Raptor, le tenant du titre Carlos Sainz est parvenu à terminer l'étape mais avec plus d'une heure et demie de retard sur al-Rajhi.

Et de trois pour Sanders

En moto, Daniel Sanders a signé une troisième victoire d'affilée, après le prologue et la première étape. Vainqueur du dernier rallye du Maroc, l'Australien s'est imposé au guidon de sa KTM devant le Français Adrien Van Beveren (Honda).

Il conserve logiquement la tête du classement général provisoire, avec 12'36'' d'avance sur Skyler Howes. La troisième marche est occupée par le Botswanais Ross Branch (Hero), quatre secondes derrière l'Américain.

La troisième étape de ce Dakar, prévue mardi, a été raccourcie en raison des conditions météo. Quittant le bivouac de départ de Bisha (sud-ouest), les concurrents doivent rallier Al Henakiyah, plus au nord.