Le Britannique Lando Norris, deuxième et dernier rival de Max Verstappen pour la couronne mondiale en F1, a reconnu mercredi à Las Vegas avoir été «assez abattu» après le Grand Prix du Brésil, à l'issue duquel «les portes» vers son premier titre «se sont quasiment fermées».

AFP Nicolas Larchevêque

«Ce fut un moment décisif pour le championnat», a expliqué le Britannique de chez McLaren, seulement 6e sur le tracé brésilien d'Interlagos début novembre, loin derrière le vainqueur Verstappen. Grâce à sa victoire - la première après plus de quatre mois de disette -, le Néerlandais a pris une sérieuse option pour conquérir sa quatrième couronne de rang, qu'il pourrait décrocher dès ce week-end à Las Vegas.

«Pendant une semaine, j'ai été assez abattu car j'ai réalisé que les choses étaient désormais hors de mon contrôle», a aussi reconnu Norris mercredi soir.

Dans les rues de la cité du jeu, le pilote McLaren arrive avec un retard de 62 points sur son rival de chez Red Bull. Pour conserver ses chances de titre, il ne doit pas céder plus de deux points à Verstappen à l'issue de la cette 22e manche (sur 24) - tandis que 60 points resteront à distribuer lors des deux derniers rendez-vous, au Qatar et à Abou Dhabi.

«Je ne dis pas que c'est plié et je ne le dirai pas tant que ce ne sera pas le cas, mais c'est désormais très loin d'être à portée de main», a-t-il dit devant la presse à Las Vegas. Et de poursuivre: «nous avons été performants, mais j'ai besoin de beaucoup de chance, je dois désormais en quelque sorte gagner trois courses et Max ne doit pas les finir».

«Pas prêt à affronter Red Bull et Max»

Le pilote de 25 ans, qui connait sa meilleure saison de F1 depuis ses débuts en 2019, a admis n'avoir «probablement pas été tout à fait prêt à affronter Red Bull et Max». «Je pense que je le suis maintenant, mais il est probablement trop tard (...), je n'étais pas au niveau où je devais être au début de l'année, mais depuis la pause estivale, j'ai fait du très bon travail et j'ai réalisé de très bonnes performances», a-t-il assuré.

«Cela ne veut pas dire que je suis un pilote complet ou parfait, et si on veut se battre avec Max, on doit être proche de la perfection - il est l'un des meilleurs que le sport ait jamais connu - mais la principale chose que je peux retenir de cette saison, c'est que j'ai ce qu'il faut pour me battre pour un championnat du monde».