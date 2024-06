«J'ai fait mon job, pas l'équipe» - Le torchon brûle chez Alpine

La tension est toujours palpable chez Alpine ! Malgré les bons résultats de l'écurie au GP du Canada de F1 dimanche, le pilote Esteban Ocon s'en est pris à son équipe après avoir dû laisser passer son coéquipier Pierre Gasly en fin de course.

🎙️ "J'ai fait mon job, pas l'équipe"



Les deux pilotes Alpine sont dans les points, mais Esteban Ocon a dû laisser passer Pierre Gasly en fin de course.#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/rJmCiVBKXC — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 9, 2024

AFP Clara Francey

Alors qu'il était neuvième, et pourtant parti en 18e et dernière position sur la grille (les deux Sauber partaient de la voie des stands), Ocon a reçu la consigne de laisser passer l'autre monoplace Alpine dans les derniers tours afin que cette dernière essaie d'aller batailler pour la huitième place avec l'Australien Daniel Ricciardo (Racing Bulls), ce qu'elle n'a pas pu faire.

Ocon a donc terminé dixième du Grand Prix, juste derrière Gasly, permettant aux deux voitures de l'écurie française de rentrer dans les points simultanément pour la première fois de la saison.

«On aurait dû faire neuvième à la fin. J'ai joué ma part du rôle, qui est de respecter les consignes d'équipe, comme j'ai toujours fait de toute façon. Moi j'ai fait mon job, pas l'équipe, sur cette course-là. C'est triste que ça se finisse comme ça à la fin de la course. C'est pas correct. Malheureusement, on voit la trend (tendance, ndlr) qui va se passer jusqu'à la fin de l'année», a-t-il déploré au micro de Canal+.

Lors du Grand Prix précédent à Monaco, Ocon s'était retrouvé sous les feux des critiques pour avoir tenté de dépasser Gasly lors du premier tour, provoquant une collision qui avait entraîné son abandon, mais qui n'avait pas empêché son compatriote de terminer 10e et d'inscrire un point au championnat.

Le patron de l'écurie, Bruno Famin, avait alors déclaré à chaud qu'il allait «trancher dans le vif» et «tirer les conséquences» de cet incident. Une semaine plus tard, Alpine avait annoncé que le contrat d'Ocon ne serait pas renouvelé et que le Normand quitterait l'équipe en fin de saison.

Un départ qui était de toute façon pratiquement acquis mais dont l'annonce a été précipitée par l'accrochage survenu à Monaco, et pour lequel Ocon avait immédiatement présenté ses excuses.

Famin a tenté de calmer le jeu dimanche après les déclarations de son pilote: «L'équipe a super bien géré la course, à tous les niveaux, que ce soit la stratégie, les ingénieurs ou les mécanos. Les pilotes ont fait un super boulot, les deux. C'est le résultat d'équipe qui compte et je suis sûr que les petits écarts d'adrénaline vont se calmer très rapidement, je n'ai pas de soucis là-dessus», a-t-il déclaré au micro de Canal+.

«Esteban tapait beaucoup dans son énergie électrique et on a vu qu'il ralentissait un peu tout le monde. On était à la merci des Haas qui revenaient derrière. L'idée était d'aller chercher la huitième place de Ricciardo», a-t-il ajouté pour justifier la consigne imposée à Ocon.

Gasly a lui aussi minimisé l'impact de cette décision et préféré retenir le bon résultat global: «J'étais plus rapide qu'Esteban donc c'était pour essayer de doubler Ricciardo. Mais ce n'est vraiment pas grave (la réaction d'Ocon, ndlr), l'important c'est que les deux voitures aient marqué des points car l'équipe a fait un super travail.»