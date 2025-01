Après un premier durcissement des règles en 2024 qui avait été très critiqué par les pilotes de Formule 1, la FIA a décidé d'aller encore plus loin. Elle alourdit ses sanctions pour mauvaise conduite ou grossièretés.

Alors que tous les regards étaient tournés vers Fiorano et les débuts en piste avec Ferrari du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton, l'instance a publié mercredi soir une nouvelle version du Code sportif international qui s'appliquera à toutes ses compétitions dont la F1.

Ainsi, les lignes directrices sont encore plus strictes pour toute infraction au règlement et prévoient de lourdes amendes, et même un éventuel retrait de points ou une suspension en cas de récidive.

Une grille des sanctions a été dévoilée avec des amendes allant de 10'000 à 15'000 euros pour une première infraction, de 20'000 à 30'000 euros pour une récidive et 30'000 à 45'000 euros pour une deuxième récidive. Mais ces montants seront multipliés par quatre pour les pilotes de Formule 1, par trois pour ceux évoluant en championnats du monde des rallyes (WRC) ou d'endurance (WEC) et par deux pour les participants à des championnats régionaux.

La saison 2024 a été marquée par plusieurs sanctions qui avaient provoqué un tollé parmi les pilotes, à l'image d'un travail d'intérêt général imposé au quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull) ou d'une lourde amende infligée au Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) pour avoir juré en conférence de presse. Les pilotes avaient dénoncé la sévérité de ces peines et critiqué certaines déclarations du président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem.

«En ce qui concerne les jurons, il y a une différence entre un juron destiné à insulter autrui et des jurons plus occasionnels, comme ceux que l'on peut utiliser pour parler du mauvais temps, d'un objet inanimé tel qu'une voiture de Formule 1, ou d'une situation de conduite», avaient écrit début novembre les pilotes dans une lettre ouverte jugeant que les amendes n'étaient «pas appropriées».

«Nous exhortons le Président de la FIA à prendre également en compte son propre ton et son langage lorsqu'il s'adresse à nos pilotes membres, ou parle d'eux, que ce soit dans un forum public ou ailleurs. En outre, nos membres sont des adultes, ils n'ont pas besoin de recevoir des instructions par le biais des médias sur des questions aussi triviales que le port de bijoux ou de sous-vêtements», avaient-ils ajouté.

La saison en WRC débute ce jeudi avec le rallye de Monte-Carlo, alors que celle de F1 commencera mi-mars à Melbourne.