Il a beau déjà viser un sixième succès cette année, le maître des circuits de F1 Max Verstappen arrive ce week-end à Monaco talonné par des adversaires en grande forme. A commencer par Lando Norris, phénoménal avec sa McLaren.

Charles Leclerc : la fin de l’incroyable malédiction chez lui à Monaco ? IMAGO

ATS

Moins d'une semaine après avoir mis sous pression le leader incontesté du championnat lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne, Norris savoure encore. «Cela a fait du bien de pouvoir se battre pour la victoire à Imola», a-t-il déclaré.

Le Britannique, revenu comme un boulet de canon dans les roues de son adversaire en fin de course, a finalement terminé deuxième. Mais il assure désormais qu'il n'y a plus «aucune raison de nier» que McLaren peut se battre pour les victoires, lui qui a remporté son premier succès en GP dans l'élite à Miami début mai.

«On peut maintenant le confirmer: nous sommes à la lutte pour les premières places avec Red Bull et Ferrari», avait-il clamé à l'arrivée du GP dimanche soir à Imola.

Charles Leclerc à domicile

Au pied de «son» Rocher, le pilote de la Scuderia Charles Leclerc – très régulier depuis le début de la saison – peine toujours à briller. Dans ses rues, le Monégasque a systématiquement dû abandonner entre 2017 (quand il était encore en F2, l'antichambre de la F1) et 2021, après des problèmes techniques ou des accrochages. L'an dernier, il a terminé à une anonyme 6e place tandis qu'en 2022, il a échoué au pied du podium.

«C'est vrai que cette course n'a pas été une réussite pour moi jusqu'à présent», a-t-il concédé. «Cependant, le rythme a toujours été là, je suis confiant que ce sera le cas cette année encore». Comme d'habitude à Monaco, la course débutera encore plus qu'ailleurs lors des qualifications, puisque les dépassements y sont rares en course.

Et, à ce jeu, «Mad Max» a l'avantage puisque le roi des qualifications, c'est lui: au volant de sa surpuissante RB20, le triple champion en titre a signé à Imola sa 8e pole consécutive depuis le GP d'Abou Dhabi, en fin de saison 2023, égalant la légende brésilienne Ayrton Senna, dont on célèbre cette année le 30e anniversaire de la mort.

S'il signait de nouveau le meilleur temps des qualifications samedi, synonyme de pole position, le Néerlandais, déjà vainqueur l'an dernier à Monaco, effacerait donc un record vieux de 35 ans.

Mercedes «encore en retrait»

Au championnat, avant cette 8e manche, Verstappen compte 48 points d'avance sur son nouveau dauphin, Leclerc. Le Monégasque a doublé le week-end dernier au classement l'autre Red Bull, celle de Sergio Pérez, seulement 8e du GP d'Emilie-Romagne.

Chez Mercedes, si le multi-champion Lewis Hamilton s'est retrouvé dans un «no man's land» en Italie, terminant 6e, son patron Toto Wolff a rappelé plus tôt cette semaine que les «récentes améliorations (réd: apportées à la W15)» se sont «traduites par un gain de performance évident».

«Cela dit», a-t-il aussi reconnu, «d'autres ont également progressé, nous sommes donc encore un peu en retrait par rapport aux trois premières équipes». L'écurie allemande, si dominatrice par le passé, n'est que 4e au championnat constructeurs et compte 75 points de retard sur McLaren, 3e. L'écart monte à 133 unités avec Ferrari et 189 avec Red Bull. Un gouffre.

ATS