L'Australien Oscar Piastri a remporté dimanche le GP d'Azerbaïdjan devant le Monégasque Charles Leclerc. Le leader du championnat du monde Max Verstappen a quant à lui terminé 5e derrière son rival au général Lando Norris, 4e dans les rues de Bakou.

IL Y VA OSCAR PIASTRI 🤯



Il prend les commandes du Grand Prix devant Charles Leclerc ⚡️#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/7CvEAxhsVE — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 15, 2024

ATS

Preuve que le championnat est désormais bel et bien plus serré qu'en début de saison - et bien plus encore que l'année dernière archi dominée par Verstappen et Red Bull - la victoire s'est longtemps jouée entre Ferrari, McLaren et l'écurie autrichienne, championne du monde en titre.

Parti en tête dans les rues de la capitale azérie pour la quatrième fois consécutive, Leclerc occupait la tête de la course jusqu'au 20e tour (sur 51), quand il s'est fait dépasser par la McLaren de Piastri. L'Australien a ensuite dû résister jusque dans les derniers tours aux assauts du pilote Ferrari, décidé à reprendre son bien.

«Un sacré effort»

«J'ai fait un sacré effort et je me suis accroché pendant 35 tours !», a déclaré le vainqueur du jour à l'issue de «l'une des meilleures courses de (sa) carrière». Piastri a fêté son deuxième succès en F1, le deuxième de la saison après le GP de Hongrie.

«McLaren et Oscar ont fait un travail exceptionnel et ont été meilleurs que nous», a salué Leclerc, finalement 2e. «Nous avons perdu la course parce que je n'ai pas défendu aussi bien que j'aurais pu le faire», a-t-il aussi reconnu.

Le Britannique George Russell (Mercedes) a terminé 3e d'une course marquée par l'accrochage en toute fin de GP entre Sergio Perez (Red Bull), à qui cette 3e place a longtemps semblé promise, et la Ferrari de Carlos Sainz.

LE CRASH ENTRE SAINZ ET PÉREZ À UN TOUR DE LA FIN 🤯



Les deux pilotes vont bien 👍#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/ZN4khG7OUf — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 15, 2024

Verstappen jamais dans le coup

Derrière les pilotes forts du jour, le bouillant Max Verstappen, leader au championnat, n'a jamais été en mesure de jouer aux avant-postes. Sixième sur la grille, il a terminé 5e du GP derrière Norris, pourtant parti d'une très lointaine 15e place sur la grille.

Au championnat, si Verstappen conserve chez les pilotes une avance de 59 points sur Norris, chez les constructeurs, Red Bull perd pour la première fois depuis plus de deux ans la tête du général. McLaren a pris le pouvoir, avec 20 points d'avance.

Les Sauber 14e et 16e

Les monoplaces de l'écurie Kick Sauber-Ferrari ont pour leur part échoué une nouvelle fois loin des points dans ce Grand Prix, le 17e de la saison. Le Chinois Guanyu Zhou s'est classé 14e, son équipier finlandais Valtteri Bottas 16e et dernier.

ATS