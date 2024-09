Renault arrêtera de fabriquer des moteurs de Formule 1 à compter de 2026, a annoncé la direction de l'écurie Alpine. Cela met fin à près de 50 ans d'histoire dans l'élite du sport automobile.

À partir de 2026, Alpine F1 NE SERA PLUS motorisé par un moteur produit à l'usine de Viry-Châtillon.



Le site de Viry-Châtillon, au sud de Paris, où Renault conçoit et fabrique ses propres moteurs de F1, va être transformé en «centre d'excellence en ingénierie et haute technologie, et cela, dès la fin 2024», précise Alpine dans son communiqué. «Les activités F1 de Viry, hors développement d'un nouveau moteur, sont maintenues jusqu'à la fin de la saison 2025.»

Renault avait informé fin juillet les représentants du personnel de son souhait de transformer son usine de Viry-Châtillon. Cette décision devrait toucher 360 salariés, mais aussi de nombreux sous-traitants d'Alpine. Tous les salariés concernés devraient se voir proposer un poste dans les autres secteurs d'activité d'Alpine (préparation des voitures particulières, redéploiement vers d'autres sports mécaniques comme la Formule E ou le Dakar), avait indiqué la direction de la marque début septembre.

Avec des moteurs Mercedes?

Alpine, dont les châssis continueront d'être fabriqués à Enstone, en Angleterre, pourrait signer un accord pour 2026 avec Mercedes. La marque allemande, qui court aussi sous son nom, équipe actuellement les écuries Williams, McLaren et Aston Martin. Aucune annonce n'a encore été faite en ce sens.

Le coût d'achat d'un moteur auprès d'un motoriste extérieur étant limité à 17 millions d'euros, la direction de Renault table sur une économie de l'ordre de 120 millions d'euros par an. Détenant un des plus beaux palmarès de la F1 depuis qu'elle y est entrée en 1977, Renault a décroché, en tant que motoriste, douze titres de constructeur et onze couronnes mondiales chez les pilotes.

