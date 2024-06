Ferrari a remporté les 24 Heures du Mans au terme d'une 92e édition incroyablement disputée dimanche, sur le circuit de la Sarthe. La Toyota no 8 de Sébastien Buemi a terminé cinquième.

La Ferrari no 50 s'est imposée au bout du suspense dimanche. ATS

La Ferrari no 50 de l'Italien Antonio Fuoco, de l'Espagnol Miguel Molina et du Danois Nicklas Nielsen s'est imposée devant la Toyota no 7. L'autre Ferrari, la no 51, victorieuse l'an passé sur le légendaire tracé manceau, complète le podium.

Cette onzième victoire de la Scuderia aux 24 Heures est intervenue au bout d'une course passionnante dans des conditions difficiles. Les cinq premières «Hypercar» ont en effet toutes bouclé 311 tours sur le circuit long de 13 kilomètres et il a fallu attendre la toute fin de l'épreuve pour connaître la voiture victorieuse.

