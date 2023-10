Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri totalisent à eux deux 233 sélections avec l'équipe de Suisse de football. Selon Marco Streller, expert chez nos collègues alémaniques de blue Sport, ils sont un élément central des récents succès de la Nati.

Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka, les pièces maîtresses de la Nati ces dernières années. Keystone

Dimanche, lors du duel face au Bélarus, Granit Xhaka (31 ans) égalera – très probablement – le record du nombre de matches en équipe nationale de Heinz Hermann. Il s'agira de la 118e apparition du joueur de Leverkusen sous le maillot suisse.

Une marque plus qu'impressionnante, comme le constate également Marco Streller : «Cela montre à quel point il a été peu blessé, mais aussi à quel point ses performances ont été constantes et élevées. Cela montre aussi à quel point il a été important pour cette équipe et pour toute une époque».

Les Suisses comptant le plus de sélections Heinz Hermann : 118 (1978-1991)

Granit Xhaka : 117 (depuis 2011)

Xherdan Shaqiri : 116 (depuis 2010)

Alain Geiger : 112 (1980-1996)

Ricardo Rodriguez : 110 (depuis 2011)

Stephan Lichtsteiner : 108 (2006-2019)

Stéphane Chapuisat : 103 (1989-2004)

Johann Vogel : 94 (1995-2007)

Haris Seferovic : 93 (depuis 2013)

Gökhan Inler : 89 (2006-2015) Montre plus

Depuis les débuts de Xhaka avec la Nati en 2011, la Suisse n’a manqué qu’à une seule reprise un grand tournoi, à savoir l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine. Sinon, elle a atteint les huitièmes de finale lors des trois dernières Coupe du monde, et à l'Euro 2021, l'équipe rouge à croix blanche n'a échoué qu'en quarts de finale aux tirs au but contre l'Espagne.

Déterminé et le cœur sur la main

Granit Xhaka a largement contribué à ces succès. Très tôt, il a endossé le rôle de leader. Il a entraîné ses coéquipiers dans son sillage et a toujours fait de l'équipe un groupe soudé. A cela s'ajoutent son courage et le fait qu'il ait parfois le cœur sur la main, comme le fait remarquer Streller.

Un fait qui a récemment défrayé la chronique. Après ses critiques publiques à l'encontre de Murat Yakin suite au nul concédé au Kosovo (2-2), des tensions sont apparues. Mais entre-temps, les deux hommes se sont expliqués et tout semble être rentré dans l'ordre. C'est précisément ce qui caractérise Xhaka.

Figure de proue de la Nati avec Shaqiri

De la même manière qu'il avance en tant que leader, il se met au service du collectif. Aucune tâche ne semble lui résister. Avec Xherdan Shaqiri (32 ans), il apporte une telle sérénité sur le terrain que l'équipe garde la tête froide même dans les moments les plus compliqués.

«Ils ont tous deux assumé tant de responsabilités à un si jeune âge. Tous deux polarisent l’attention. Chaque fois que ça ne va pas, c'est de leur faute, ce que je trouve très grave», explique Streller. «D'un autre côté, les deux font souvent la différence, ce qui explique pourquoi la Suisse est devenue une équipe de pointe ces dernières années».

Que se passera-t-il après l'Euro en Allemagne ?

Shaqiri n'a disputé qu'un seul match international de moins que Xhaka. Selon toute vraisemblance, il aura lui aussi battu le record de Heinz Hermann d'ici l'Euro. Mais que se passera-t-il pour les deux hommes après l'Euro en Allemagne ? Le tournoi continental pourrait-il être le dernier point culminant pour les deux anciens joueurs du FC Bâle ? Après tout, les stars de la Nati ont déjà plus de 30 ans.

«Pour Shaqiri, la question est de savoir comment sa carrière va se poursuivre aux États-Unis. En ce qui concerne l'équipe nationale, cela lui ferait peut-être du bien de rejouer en Europe», estime Marco Streller. «Et Xhaka joue depuis des années dans la forme de sa vie. A Leverkusen, il a été la pièce maîtresse du puzzle qui explique pourquoi le club se porte si bien. Ce n'est peut-être même pas sa dernière adresse et, de ce point de vue, on ne peut pas imaginer la Nati sans lui dans un avenir proche».