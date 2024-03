Appelé pour la première fois en équipe de Suisse, Dereck Kutesa est revenu sur son intégration au sein de la sélection de Murat Yakin. «Il n'y a pas de souci à ce niveau-là», a confié le joueur du Servette FC devant la caméra de blue Sport.

A l’occasion du rassemblement de mars, Murat Yakin a sélectionné deux néophytes pour affronter en amical le Danemark (samedi à Copenhague) et l’Irlande (mardi à Dublin), à savoir Vincent Sierro et Dereck Kutesa. Ce dernier, pourtant «de nature timide», semble être déjà très à l’aise.

«Dans cette sélection-là, il y a pas mal de joueurs avec qui j'ai joué, à commencer par Vincent (Sierro, également appelé pour la première fois), Denis (Zakaria), Ruben (Varagas), Reny (Renato Steffen) et Manu (Manuel Akanji). C’est clair que ça facilite l'intégration. Monsieur Tami et Yakin m'ont aussi mis directement à l'aise», a expliqué le milieu de terrain de 26 ans lors d’un point presse organisé à La Manga (Espagne), où la Nati effectue son camp de préparation.

«Avec YB, rien n'est joué»

Même s’il se trouve actuellement en Espagne pour y défendre le maillot national, Kutesa garde un oeil à Genève. Son équipe est à la lutte pour le titre en Super League avec Young Boys. Néanmoins, le natif du bout du Léman ne souhaite pas s’emballer et préfère avancer étape par étape.

«Le championnat est encore long. Aujourd'hui, c'est clair qu'on est en haut du classement avec YB, mais rien n'est joué. Il reste encore pas mal de confrontations. Dans le championnat suisse, on sait très bien que ça peut aller vite dans les deux sens. On va donc prendre match après match», a souri celui qui a inscrit six buts et délivré autant de passes décisives cette saison sous le chandail grenat.