Les Romands Dereck Kutesa et Vincent Sierro tiennent leur première convocation !

Murat Yakin a retenu deux néophytes dans sa sélection en vue des matches amicaux au Danemark et en Irlande. Il s'agit de Vincent Sierro (Toulouse) et Dereck Kutesa (Servette).

Sierro (28 ans) avait quitté les Young Boys en janvier 2023 pour Toulouse. Le milieu de terrain est vite devenu un élément indispensable dans le club de Ligue 1, où il porte désormais le brassard de capitaine.

Kutesa (26 ans) joue pour sa part un rôle important dans les succès récents de Servette. Aligné le plus souvent sur une aile, il a déjà inscrit six buts.

Les défenseurs Becir Omeragic (Montpellier) et Kevin Mbabu (Augsburg) effectuent quant à eux leur retour en sélection. Omeragic n'avait plus été retenu depuis juin 2021, alors que Mbabu n'avait plus été sélectionné depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Les principaux absents de la liste sont Loris Benito et Filip Ugrinic. Les deux joueurs des Young Boys sont blessés. Benito est déjà out pour l'Euro (ligament croisé du genou).

La sélection suisse pour les matches amicaux contre le Danemark (23 mars) et l'Irlande (26 mars) : Gardiens : Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Yann Sommer (Inter Milan).

Défenseurs : Manuel Akanji (Manchester City), Eray Cömert (Nantes), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ulisses Garcia (Marseille), Kevin Mbabu (Augsburg), Becir Omeragic (Montpellier), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Mayence), Cédric Zesiger (Wolfsburg).

Demis et attaquants : Michel Aebischer (Bologne), Zeki Amdouni (Burnley), Uran Bislimi (Lugano), Remo Freuler (Bologne), Derek Kutesa (Servette), Dan Ndoye (Bologne), Noah Okafor (AC Milan), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Vincent Sierro (Toulouse), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Denis Zakaria (Monaco). Montre plus