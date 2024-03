Dereck Kutesa et Vincent Sierro sont les deux néophytes de la liste des 26 joueurs dévoilée par Murat Yakin pour les deux rencontres amicales contre le Danemark à Copenhague le 23 mars et l’Eire à Dublin trois jours plus tard. Cette dernière liste avant l’Euro du mois de juin a fait des gagnants et des perdants.

Murat Yakin a livré sa première liste de l'année 2024 ce jeudi. KEYSTONE

Confirmé dans ses fonctions en décembre dernier après un automne bien maussade malgré la qualification acquise pour cet Euro, Murat Yakin a déjà opéré des choix marquants. L’Euro n’est, ainsi, plus un rêve impossible pour Kutesa et Sierro, mais aussi pour Kevin Mbabu et Becir Omerargic, qui retrouvent la sélection après une longue mise à l’écart.

En revanche, il s’est éloigné pour Jordan Lotomba, Djibril Sow, Ardon Jashari, Cédric Itten, Andi Zeqiri et Edimilson Fernandes. Leur absence dans cette liste sonne comme un désaveu pour ces six hommes. Et comme le signe que le train pour l'Allemagne partira sans eux.

En attendant Embolo et... Monteiro

«Le principe de performance, le momentum et la faculté de s’intégrer dans un collectif guident mes choix», rappelle Murat Yakin qui entend toutefois garder le jeu ouvert. Pour Breel Embolo, blessé depuis l’été dernier et qui devrait enfin rejouer en avril. Aux yeux du sélectionneur, l’équipe de Suisse ne peut pas se passer des services du Monégasque.

Il garde par ailleurs un œil sur Joël Monteiro. Le joueur des Young Boys devrait recevoir ces prochaines semaines son passeport suisse et son profil plait vraiment à Murat Yakin.

Depuis le début de l’année, Murat Yakin a beaucoup voyagé pour rencontrer ses joueurs. «A Bologne, à Milan, à Londres, à Monaco, à Leverkusen et à Dortmund», souffle-t-il. Il a notamment longuement parlé avec Fabian Schär lundi à Londres pour définir son rôle au sein de la sélection. Brillant avec Newcastle, le Saint-Gallois est, en revanche, apparu en difficulté avec l’équipe de Suisse ces derniers temps.

A la Manga où l’équipe sera réunie dès lundi, il devrait également s’entretenir avec Xherdan Shaqiri. Le poids des ans et son exil en MLS dans une équipe qui ne brille pas vraiment peuvent remettre en question son statut de titulaire. La question est de savoir comment Schär et Shaqiri accepteront de jouer les doublures.

Pas de nouveau contrat avant l'Euro

Enfin, sur les deux sujets brûlants du moment, les menaces proférées sur les réseaux sociaux de son capitaine Granit Xhaka après une polémique suscitée par le statut de son frère Taulant au FC Bâle et l’éventuelle prolongation de son contrat, Murat Yakin a tenu deux postures différentes. Sur le premier, il a botté en touche tout en rappelant que la vie lui avait aussi commandé de prendre parfois la défense de son frère. A l'ASF, on ne doit certainement pas cacher un certain soulagement de voir cette affaire ne pas survenir en plein rassemblement.

Sur le second, il s’est, en revanche, un peu moins dérobé. «Mon contrat ne sera pas prolongé avant l’Euro, dit-il. Nous discuterons après le tournoi. Je sens que je partage avec l’ASF l’envie de prolonger l’aventure. Mais nous aurons le temps d’en discuter cet été.»

Sans le dire ouvertement, le Bâlois sous-entend qu’il est soumis à une obligation de résultats. Il lui sera demandé de franchir impérativement le cap de premier tour qui ne laissera, faut-il le rappeler, que huit des trente-deux équipes sur le carreau. «J’ai la confiance des joueurs. J’ai la confiance de mes dirigeants. J’aborde cet Euro avec une très grande sérénité».

Une sérénité qu’il était très loin d'afficher en novembre dernier lors des deux rencontres de l’équipe nationale contre le Kosovo et la Roumanie...

ATS, par Laurent Ducret