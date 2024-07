Xherdan Shaqiri a annoncé lundi son retrait de l'équipe nationale suisse après 14 années de bons et loyaux services. Le chouchou du public, avec son pied gauche génial, a fait jubiler la Suisse à maintes reprises. Retour sur ses plus grands coups de génie.

Lors de l'Euro 2016, en huitième de finale contre la Pologne, Xherdan Shaqiri a peut-être marqué son plus beau but en équipe nationale. Keystone

Entre mars 2010 et juillet 2024, Xherdan Shaqiri a disputé 125 matches avec l'équipe de Suisse de football. Il a marqué 32 buts et en a préparé 34 autres. Le Bâlois, également surnommé le «nain magique» («Zauberzwerg» en Suisse allemand) ou encore le «Messi des Alpes», a été l'homme des grands rendez-vous internationaux jusqu'à sa dernière sélection.

3 mars 2010 : débuts contre l'Uruguay

Le 3 mars 2010, Xherdan Shaqiri fait ses débuts en équipe nationale suisse sous la direction d'Ottmar Hitzfeld lors de la défaite en match amical contre l'Uruguay (1-3). Peu de temps après, Shaqiri participe à la Coupe du monde avec la Nati. En Afrique du Sud, il fait une courte apparition lors du dernier match de la phase de groupes contre le Honduras (0-0).

Xherdan Shaqiri lors de ses débuts en 2010. Keystone

Qualifications pour l'Euro 2012 : son premier but est déjà un coup de génie

Shaqiri fait sa première grande entrée en scène lors de son deuxième match officiel, le 7 septembre 2010. Dans le cadre des qualifications pour l'Euro, «XS», âgé de 18 ans et introduit en jeu à la pause, bat le gardien anglais Joe Hart d'une frappe de rêve à longue distance et redonne à la Suisse l'espoir de remporter un point. La défaite est finalement de 3-1.

Shaqiris Premieren-Tor in der Nati ist bereits ein Geniestreich In der erfolglosen Qualifikation für die EM in Polen und der Ukraine gelingt dem damals 18-jährigen Xherdan Shaqiri beim 1:3 in Basel gegen England der erste von 32 Länderspiel-Treffern. 15.07.2024

Qualifications pour l'Euro 2012 : premier hat-trick et premier carton jaune

Le 6 septembre 2011, la Suisse est rapidement menée par la Bulgarie dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2012. Mais Shaqiri renverse la vapeur en deuxième mi-temps en réalisant un coup du chapeau à lui tout seul. Après son but sur le 2-1, il se débarrasse de son maillot et reçoit un carton jaune. Seuls trois autres suivront jusqu'à la fin de sa carrière avec la Nati.

Xherdan Shaqiri retire son maillot après son deuxième but. Imago

Coupe du monde 2014 : son triplé contre le Honduras

Lors de la Coupe du monde 2014, Shaqiri s'est retrouvé sous le feu des critiques après les deux matches initiaux. Mais comme souvent dans ces moments-là, il répond présent. Le 25 juin 2014, il inscrit ainsi un triplé contre le Honduras qui propulse la Suisse en huitièmes de finale. La Nati finira par s'incliner 0-1 contre l'Argentine après les prolongations.

Xherdan Shaqiri élimine le Honduras à lui seul et adresse un message clair à ses détracteurs. Imago

Euro 2016 : son but de rêve contre la Pologne

Deux ans jour pour jour après son triplé contre le Honduras, Shaqiri marque l'un de ses plus beaux buts contre la Pologne en huitièmes de finale de l'Euro. A la 82e minute, le «nain magique» s'élève dans les airs et marque le 1-1 sur un splendide retourné acrobatique. Ce but restera à jamais gravé dans les mémoires, même si la Suisse s'incline ensuite aux tirs au but et est éliminée du tournoi.

Das vielleicht spektakulärste Shaqiri-Tor im Nati-Dress 25. Juni 2016: Im EM-Achtelfinal gegen Polen in Saint-Etienne trifft Shaqiri in der 82. Minute mit einem fantastischen Seitfallzieher von der Strafraumgrenze zum 1:1 und rettet die Schweiz in die Verlängerung. 15.07.2024

Coupe du monde 2018 : but victorieux contre la Serbie, aigle bicéphale compris

Le 22 juin 2018, lors d'un match de groupe de la Coupe du monde hautement émotionnel contre la Serbie, Shaqiri est envoyé en profondeur à quelques secondes du coup de sifflet final et parachève son effort en offrant la victoire à la Suisse (2-1). Il arrache son maillot et fait les gros titres avec sa célébration de l'aigle bicéphale. Il reçoit également le deuxième des quatre cartons jaunes de sa carrière en équipe nationale pour avoir retiré son maillot.

Xherdan Shaqiri et sa célébration de l'aigle bicéphale. Keystone

Euro 2021 : doublé contre la Turquie et but contre l'Espagne

Lors de l'Euro 2021, la Suisse est sous pression après ses deux premières rencontres (un nul et une défaite). Une victoire contre la Turquie s'impose. Un match fait pour Shaqiri. Une fois de plus, il marque un doublé dans une partie importante et mène ainsi la Suisse à une victoire 3-1. C'est le début d'un petit conte d'été, car la Suisse parvient à se qualifier pour les quarts de finale en éliminant la France. Shaqiri marque ensuite contre l'Espagne (1-1), avant que le rêve d'une demi-finale ne se brise aux tirs au but.

Xherdan Shaqiri célèbre son but du 3-1 contre la Turquie. Keystone

Coupe du monde 2022 : Shaqiri marque à nouveau contre la Serbie

Lors de la Coupe du monde d'hiver au Qatar, Shaiqiri se fait l’auteur de la passe décisive pour le but de la victoire contre le Cameroun (1-0). Lors du deuxième match de groupe contre le Brésil (0-1), Murat Yakin le laisse sur le banc. Contre les Serbes, il est à nouveau aligné d'entrée et bien entendu, il livre la marchandise. Après 20 minutes de jeu, il ouvre le score dans une rencontre qui verra la Nati s’imposer (3-2).

Le drapeau suisse remplace l'aigle bicéphale : Shaqiri et ses coéquipiers ont tiré les leçons du passé. Keystone

Euro 2024 : un but de classe mondiale contre l'Écosse

Lors de l'Euro 2024, Shaqiri n'entre en jeu que lors de deux des cinq matches, mais cela suffit pour faire éclater sa classe. Contre l'Écosse, il est titularisé par Murat Yakin et le remercie avec un but de rêve. A la 26e minute, il envoie le ballon dans la lucarne et calme ainsi les nerfs de tous les Suisses avec ce but égalisateur (1-1). Le score en restera là. Avec cette réussite, Shaqiri écrit une page de l'histoire du football en devenant le seul joueur à marquer dans les six derniers grands tournois.

Xherdan Shaqiri hämmert den Ball wunderbar in der Winkel Xherdan Shaqiri trifft sehenswert zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Schottland. 19.06.2024

Euro 2024 : un dernier coup de génie contre l'Angleterre

Après ce but de rêve, il reste à nouveau sur le banc contre l'Allemagne et l'Italie. Il n’en sort qu'en quart de finale contre l'Angleterre en entrant en jeu à la 109e minute. «Shaq» passe tout proche de l’exploit à 118e sur un corner tiré directement vers le but, mais la balle vient mourrir sur la barre transversale. Un geste typique, signé Shaqiri. Lors de la séance de tirs au but, il marque de manière souveraine, mais comme Manuel Akanji est le seul joueur à rater, la Suisse est tout de même éliminée.