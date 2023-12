Les dépenses en commissions d'agents de clubs ont atteint des sommets sans précédent en 2023, avec un total de USD 888,1 millions contre USD 623,2 millions l'an dernier : tels sont les chiffres dévoilés par la FIFA.

Jamais les clubs n’avaient versé autant de commissions d’agents qu’en 2023 (photo d'illustration). IMAGO

Cela représente une augmentation de 42,5 % par rapport à 2022 et dépasse même de plus d'un tiers le précédent record de 2019 (USD 654,7 millions). Ce sont, de loin, les clubs européens qui ont eu recours à la plus forte proportion d'agents, ce qui représente également la part du lion (86,6 %) des dépenses mondiales en la matière. De même, ils ont employé 86,6 % de tous les agents de clubs acheteurs et 82,6 % de tous les agents de clubs vendeurs.

Les clubs anglais ont déboursé le plus large montant en commissions, avec un total combiné de plus de USD 280 millions. S'ils n'ont pas investi dans des agents de clubs vendeurs, les clubs d'Arabie Saoudite affichent les deuxièmes plus grosses dépenses en agents de clubs acheteurs, avec USD 86 millions.

ats