"Moi j’ai toujours un immense respect et une affection envers lui (…) Pour moi c’est toujours une fierté et une joie immense de jouer à ses côtés, de jouer pour lui et de tout donner sur le terrain pour lui."



Interrogé par @SaberDesfa Antoine Griezmann parle de sa relation avec… pic.twitter.com/JF23EmrkqB