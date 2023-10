La Suisse a livré une prestation bien décevante contre le Bélarus dimanche soir à Saint-Gall. Face à la presse, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri ont eu de la peine à trouver les mots afin d’expliquer ce match nul complètement fou (3-3).

Xherdan Shaqiri a marqué mais la Suisse n’a pas brillé à Saint-Gall. KEYSTONE

Granit Xhaka : «Dans l’ensemble, c’est décevant»

«Le record (réd: 118 sélections) me rend fier, mais le plus important aurait été de rentrer à la maison avec trois points. En première mi-temps et pendant les 15 ou 20 premières minutes de la seconde, nous avons été très dominants et le Bélarus n'a pratiquement pas eu d'occasions. Mais c'est le football: si tu ne marques pas, tu finis par encaisser. C'était des buts évitables. Le fait que nous soyons revenus montre que nous avons un bon moral, mais dans l'ensemble, c'est décevant.

Il est difficile d'expliquer comment il peut arriver trois fois de suite que nous soyons dominants pendant de longues périodes, mais que nous ne puissions pas le faire pendant 90 minutes.»

Xherdan Shaqiri : «Une déception pour nous»

«Difficile de dire ce qui se passe chez nous en ce moment. Les Bélarusses étaient bien sûr regroupés derrière, ils jouaient de manière incroyablement resserrée, ce qui n'a pas facilité les choses. Le point positif, c'est que nous avons fait preuve de courage à la fin et que nous sommes revenus. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. Nous ne pouvons pas encaisser de tels buts, nous devons mieux nous positionner de manière préventive. C'est définitivement une déception pour nous.

Contre de telles équipes, tu dois être fort mentalement et être capable de dominer. Nous n'y sommes pas parvenus. Nous devons absolument nous améliorer, sinon cela ne suffira pas pour jouer un grand championnat d'Europe. Nous ne devons pas nous reposer sur nos acquis. Tout le monde doit faire plus, travailler plus, mieux appliquer ce que l'entraîneur nous demande. Tout était un peu trop lent aujourd'hui. Déjà contre le Kosovo, nous avons eu des problèmes, et contre Andorre, tout n'a pas été bon non plus.»

jos, ats