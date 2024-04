Cristiano Ronaldo a été expulsé lundi en fin de rencontre lors des demi-finales de la Supercoupe d’Arabie Saoudite. Auteure d’un coup de coude envers un adversaire, la star portugaise s’est également retenue de s’en prendre physiquement à l’arbitre !

Le craquage de Cristiano Ronaldo, exclu hier soir face à Al Hilal en Super Coupe 🔴



Le Portugais s'est retenu de jeter le ballon sur l'arbitre après son carton rouge

blue Sport NL Nicolas Larchevêque

De la frustration à l’état pur. Alors que son équipe d’Al-Nassr était malmenée par Al-Hilal (2-0) en demi-finales de la Supercoupe d’Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo a totalement perdu pied à la 86e minute.

Gêné par le défenseur Ali Al-Bulaihi lors d’une remise en jeu, le Portugais de 39 ans a assené deux coups de coude à son opposant, qui s’est retrouvé au sol. Ce geste d’agacement, qui a provoqué une échauffourée entre plusieurs joueurs, a valu un carton rouge à CR7.

Folle de rage et poing serré au-dessus de la tête, l’ex-gloire du Real Madrid et Manchester United s’est alors retenue de se jeter sur l’arbitre, qui venait de l’exclure. Le quintuple Ballon d’or a ensuite quitté le terrain en applaudissant et en levant son pouce sarcastiquement à multiples reprises.

Malgré la réduction du score tardive (99e) de Sadio Mané, Al-Nassr et Ronaldo ont ainsi quitté la compétition par la petite porte (2-1). Pour sa part, Al-Hilal a enchaîné avec un 33e succès d’affilée (un record !) et affrontera dès jeudi le Al-Ittihad de Karim Benzema en finale.