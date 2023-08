L’attaquant de Manchester City Erling Haaland, véritable machine à buts, a fait de surprenantes révélations sur sa «night routine» dans un entretien accordé au YouTubeur américain Logan Paul.

Auteur de 52 buts toutes compétitions confondues et vainqueur d'un triplé historique (Ligue des champions, Premier League et FA Cup) avec Manchester City la saison dernière, Erling Haaland ne cesse d'éclabousser la planète foot de son talent.

Des performances que le Norvégien de 23 ans doit notamment à une hygiène de vie irréprochable, au sujet de laquelle il a récemment fait de nouvelles révélations pour le moins surprenantes, comme le fait de dormir... la bouche scotchée !

«Je pense que le sommeil est la chose la plus importante au monde. Pour bien dormir, il suffit de choses simples. Moi par exemple, trois heures avant d'aller me coucher, je porte des lunettes anti-lumière bleue et je protège ma chambre des ondes, je pense que c'est vraiment important», a tout d'abord expliqué le «cyborg» au micro de Logan Paul.

Avant de poursuivre : «Je ne pense pas que faire de grandes choses soit forcément utile, mais faire de petites choses tous les jours, sur une longue période, ça paie. (...) Vous devriez essayer de scotcher votre bouche, moi je dors avec ça (pour maximiser ma respiration par les narines)».