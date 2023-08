Le Norvégien Erling Haaland a été désigné joueur UEFA de l'année à Monaco, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. Le Norvégien a marqué 52 buts la saison dernière.

Le numéro 9 de Manchester City a reçu cette distinction pour la première fois de sa carrière. Il a réalisé une saison exceptionnelle avec son club, qui s'est offert un triplé historique eb remportant la Ligue des champions, le championnat et la Coupe d'Angleterre.

Avec ses 52 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison avec City, dont 39 en Premier League – un record -, Haaland (23 ans) le mancunien a été préféré à son coéquipier belge Kevin De Bruyne et à l'Argentin Lionel Messi (Inter Miami), vainqueur du Mondial 2022 au Qatar.

Bonmati sacrée

Récompensée par le prix féminin, Aitana Bonmati a elle aussi brillé la saison dernière avec le FC Barcelone, club avec lequel elle a remporté le championnat espagnol et surtout la Ligue des champions – en étant élue meilleure joueuse -, pour la deuxième fois de l'histoire du club catalan.

La Blaugrana a ensuite conclu sa saison de la plus belle des manières en remportant la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle a été nommée meilleure joueuse de la compétition devant sa compatriote Olga Carmona (Real Madrid), également championne du monde, et l'Australienne Sam Kerr (Chelsea).

Prix dédié aux femmes qui souffrent

L'Espagnole a tenu, après avoir reçu son prix, à évoquer le scandale du baiser forcé, qui n'en finit pas de secouer le monde du foot espagnol. «Nous ne pouvons pas permettre l'abus de pouvoir», a-t-elle déclaré, avant d'ajouter qu'elle dédiait son prix à «Jennifer Hermoso et à toutes les femmes qui en souffrent».

Le prix du meilleur entraîneur est revenu à Pep Guardiola (Manchester City), le tacticien espagnol ayant notamment permis à son équipe de soulever pour la première fois la Ligue des champions. Du côté féminin, c'est la Néerlandaise Sarina Wiegman, qui a emmené la sélection anglaise en finale du Mondial 2023, qui a été sacrée, avant de dédier son prix à l'ensemble des joueuses de la Roja.

ATS