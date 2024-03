Mario Gavranovic révèle les véritables raisons de l'arrêt de sa carrière

Un peu plus de cinq mois après s'être retiré des terrains, l'ex-star de la Nati Mario Gavranovic sort du silence. Il révèle qu'il s'est séparé de sa femme Anita et que «la raison principale de l'arrêt de sa carrière est sa fille Leonie».

Mario Gavranovic évoque pour la première fois les raisons de la fin de sa carrière. IMAGO

L'automne dernier, on apprenait par la RSI que Mario Gavranovic (34 ans) mettait un terme à sa carrière. Plus que la décision, c'est la manière qui a surpris : après une longue et belle carrière, lui qui a notamment été le héros de Suisse-France en 2021, Mario Gavranovic quittait donc les terrains par la petite porte.

Si l'ancien attaquant de l'équipe de Suisse (41 sélections et 16 buts !) avait jusqu'alors gardé le silence sur les raisons de son départ à la retraite, il s'est présenté aux médias ce mercredi 20 mars à Mendrisio (TI). «La raison principale de ma retraite est ma fille Leonie», a-t-il dévoilé. Avant de préciser : «Anita et moi avons décidé de divorcer vers la fin de l'été dernier».

La vie est imprévisible

Le Tessinois n'en dira toutefois pas plus sur le sujet : «C'est une affaire privée. Tout ce que je peux dire c'est qu'il se passe des choses dans la vie qu'on ne peut pas prévoir. Et que je suis reconnaissant envers ma famille de m'avoir transmis des valeurs comme le respect...»

Bien qu'Anita et lui soient désormais séparés il ne veut pas que sa fille grandisse loin de lui. «Leonie est scolarisée au Tessin et je veux être près d'elle», explique Gavranovic.

C'est pourquoi, après l'expiration de son contrat avec le club turc de Kayserispor l'été dernier, il est revenu au Tessin. Et aurait volontiers fait son retour sous les couleurs du FC Lugano, son premier club en professionnel. Mais ce dernier a renoncé à engager l'attaquant de 34 ans. «Bien sûr que j'espérais que ça marche avec Lugano, mais le club en a décidé autrement et je peux le comprendre», explique Gavranovic.

Selon le trentenaire, il y a bien eu des contacts avec d'autres clubs, «mais rien de concret. Et comme je l'ai dit, je voulais rester près de Leonie». S'il ne s'adresse qu'aujourd'hui aux médias, un peu plus de cinq mois après l'annonce de son départ à la retraite, c'est parce qu'il se sent désormais bien, même si la procédure de divorce n'est pas encore terminée.

«Je suis fier de ce que j'ai accompli»

En ce mercredi 20 mars, Gavranovic tient à remercier toutes les personnes qui l'ont accompagné pendant sa carrière et qui lui ont permis de devenir un tel homme et un tel footballeur. «A ma famille, à mes amis, à mes conseillers, d'abord Otto Lutrop, puis Milos Malenovic, à mon physio Roberto, à tous mes coéquipiers et entraîneurs, à tous les clubs dans lesquels j'ai évolué, aux journalistes qui m'ont suivi et à mes fans : merci. Ils m'ont tous influencé et je suis aujourd'hui fier de ce que j'ai accompli».

Et il peut l'être, car Gavranovic a été l'un des attaquants suisses les plus efficaces et les plus titrés des temps modernes, lui qui a remporté une Coupe d'Allemagne (avec Schalke), deux Coupes de Suisse (avec le FCZ) et trois Coupes de Croatie (avec Zagreb et Rijeka) en plus d'avoir été sacré six fois champion de Croatie.

Aujourd'hui, ce chapitre de sa vie est clos, ou presque, puisqu'il s'est engagé avec le FC Mendrisio en 1ère Ligue Classic.