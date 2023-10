Le lieu du dernier match à domicile de l'équipe de Suisse en 2023 est connu. La sélection de Murat Yakin accueillera le Kosovo le 18 novembre à Bâle.

Le coup d'envoi sera donné à 20h45 au Parc Saint-Jacques. Il s'agira de l'avant-dernier match de la Suisse dans les qualifications pour l'Euro 2024, avant le déplacement trois jours plus tard à Bucarest contre la Roumanie.

Pour l'équipe de Suisse, il s'agira du premier match à Bâle depuis plus de deux ans et le 0-0 contre l'Italie lors des qualifications pour la Coupe du monde. Les premiers matches à domicile en éliminatoires de l'Euro en cours ont eu lieu à Genève (3-0 contre Israël), Lucerne (2-2 contre la Roumanie) et Sion (3-0 contre Andorre). Dimanche prochain, la Suisse recevra le Bélarus à St-Gall.

int, ats