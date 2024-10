L'équipe de Suisse M19 pourrait manquer la deuxième phase des qualifications pour le championnat d'Europe qui se déroulera l'année prochaine en Roumanie. Les Helvètes ont pris la 3e place de leur groupe durant la première phase, alors que seuls les deux premiers de chaque poule ont validé leur ticket.

La Suisse a terminé 3e de son groupe (archive). KEYSTONE

Les jeunes Suisses sont devancés par la Tchéquie et la Finlande, qui ont cumulé le même nombre de points (6) et une différence de buts nulle. Mais la formation helvétique n'a marqué qu'un but dans les confrontations directes entre ces trois équipes, contre trois pour ses deux rivales.

Tout n'est pas perdu pour la Suisse M19, qui a conclu son tournoi disputé en Finlande sur une nette victoire (4-0) à Järvenpää contre Saint-Marin. Le meilleur troisième parmi les 13 groupes se qualifiera en effet pour la deuxième phase. Seuls trois groupes sur 13 ont déjà effectué leur pensum.

