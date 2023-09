A seulement 16 ans, le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts avec l'Espagne. Ce fut lors du match de qualification pour l'Euro 2024 contre la Géorgie à Tbilissi.

Yamal est entré en jeu à la 44e minute à la place de l'attaquant du RB Leipzig Dani Olmo, alors que l'Espagne menait 4-0 dans la capitale géorgienne.

Le jeune ailier du Barça, âgé de 16 ans et 57 jours, a ainsi dépassé le record établi par son coéquipier en club et en sélection Gavi, à 17 ans et 62 jours.

Sensation du début de saison en Liga, Lamine Yamal continue de battre des records de précocité: il était déjà devenu le plus jeune joueur du Barça à débuter en Liga à 15 ans et 9 mois et également le plus jeune à être titularisé, face à Cadix en août.

ATS