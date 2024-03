L'Athletic Bilbao et l'Atlético Madrid ont condamné vendredi les incidents survenus jeudi entre supporters et forces de l'ordre, avant la demi-finale retour de la Coupe du Roi disputée dans la ville du Pays Basque.

Plusieurs incidents ont eu lieu avant le match entre des supporters et les forces de l’ordre. KEYSTONE

«L'Athletic Club condamne sans réserve les incidents survenus hier sur l'esplanade de San Mames (le stade de l'Athletic, ndlr) et réitère son engagement total en faveur d'un football sans violence», écrit le club basque dans un communiqué.

Avant le match, remporté 3-0 par l'Athletic, qualifié pour la finale, des ultras des deux clubs se sont affrontés entre eux, ainsi qu'avec les forces de l'ordre.

Selon la police régionale basque six de ses agents ont été blessés, souffrant de coupures et de contusions dues à des jets de bouteilles, de verres et d'engins pyrotechniques.

Un jeune homme de 23 ans a été interpellé pour trouble à l'ordre public et agression de policiers, et un mineur fait également l'objet d'une enquête pour «agression présumée de policiers», selon la même source.

Ceux qui «se sont comportés comme des ultras sans cervelle ne représentent pas l'Athletic et méritent la réprobation et le rejet de tous ceux qui forment réellement sa famille», continue le club de Bilbao dans son communiqué.

Des lacunes en matière de sécurité

Pour sa part l'Atlético Madrid a dénoncé «l'insuffisance du dispositif de sécurité et le chaos provoqué par le comportement inacceptable de certains supporters radicaux de l'Athletic qui ont créé des situations à haut risque».

Selon le club madrilène le bus des joueurs avait dû changer d'itinéraire et un de ses supporters a été blessé et transporté à l'hôpital.

En conséquence, l'Atletico a décidé de ne pas vendre de billets aux supporters de l'Athletic, pour le prochain match entre les deux équipe comptant pour le championnat, fin avril à Madrid.