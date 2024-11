Le match Roumanie-Kosovo interrompu après des chants anti-kosovars

Le match Roumanie-Kosovo, comptant pour la 5e journée de la Ligue des nations, a été arrêté vendredi à Bucarest. Ceci après des chants anti-kosovars à l'égard des joueurs du Kosovo entonnés depuis les tribunes.

Alors que la rencontre allait se terminer sur le score de 0-0, une partie des supporters ont scandé «Serbie, Serbie!», poussant l'équipe visiteuse à quitté la pelouse. Les autorités ont ensuite décidé d'arrêter définitivement la partie.

L'UEFA a indiqué sur son site officiel que le match avait été «arrêté» et que les dernières minutes de jeu restantes ne seraient pas jouées. L'instance européenne «communiquera de plus amples informations en temps voulu», a-t-elle ajouté. Avant le match, la Roumanie était première du groupe 2 de la Ligue C avec 12 points, devant le Kosovo (9 pts).

La Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance de son ancienne province du Kosovo en 2008 et y a maintenu – dans les zones serbes – des institutions dites «parallèles», des écoles aux hôpitaux en passant par des caisses de retraite. Environ 100'000 Serbes vivraient au Kosovo, selon de récentes estimations, un chiffre impossible à vérifier car les populations serbes ont boycotté les derniers recensements. La Roumanie ne reconnaît pas non plus l'indépendance du Kosovo.

