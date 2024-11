La star du football chilien Arturo Vidal, 37 ans, fait son retour en équipe nationale après avoir été écarté de «La Roja» depuis plus d'un an.

Arturo Vidal fait son grand retour en sélection. KEYSTONE

AFP Melchior Cordonier

Le milieu de terrain qui évolue au club chilien de Colo Colo, après une carrière en Europe (Bayer Leverkusen, Juventus, Barcelone, Bayern Munich, Inter Milan) et au Brésil, est convoqué pour les deux prochaines rencontres du groupe Amsud des qualifications pour le Mondial-2026, dont le Chili est dernier.

La dernière sélection de Vidal remonte à septembre 2023 contre la Colombie. Blessé, il n'avait ensuite plus été rappelé par le sélectionneur du Chili, l'Argentin Ricardo Gareca.

Sacré dimanche champion du Chili avec Colo Colo, Vidal avait publiquement critiqué Gareca pour ne pas avoir été rappelé en équipe nationale aux côtés d'autres joueurs de la «génération dorée» chilienne qui avait remporté la Copa América en 2015 et 2016. «Nous devrions être en équipe nationale. L'équipe nationale a besoin de nous», avait déclaré «El rey».

Gareca a procédé à un rajeunissement de l'effectif et seul l'attaquant de l'Atletico Mineiro (1re div. brésilienne) Eduardo Vargas, 34 ans, fait partie de la vieille garde. L'autre star chilienne Alexis Sanchez (Udinese), 35 ans, passé par Manchester United, Arsenal, Barcelone, l'Inter Milan et une saison à Marseille, est absent pour cause de blessure.

Arturo Vidal est convoqué sous les couleurs de son pays une semaine après une plainte pour agression sexuelle le visant ainsi que d'autres joueurs de Colo Colo.

Le Chili (10e) se rendra au Pérou (9e) le 15 novembre et accueillera le Venezuela (8e) le 19 novembre, deux matches désormais décisifs pour accéder à l'une des six premières places directement qualificatives pour la Coupe du monde au Mexique, États-Unis et Canada. Avec cinq points en dix matches, le Chili est à sept points de la Bolivie (7e) qui occupe la place de barragiste.