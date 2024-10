Le footballeur français Benjamin Mendy, qui réclame des arriérés de salaire à son ancien club de Manchester City, a fait savoir lundi au tribunal qui examine le litige avoir emprunté de l'argent à d'anciens coéquipiers pour faire face à ses frais de justice et régler sa pension alimentaire.

💰 Benjamin Mendy a révélé que 3 joueurs lui ont prêté de l'argent afin qu'il paye les frais d'honoraires de son avocat et pour qu'il puisse subvenir aux besoin de sa famille : 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗮, 𝗥𝗶𝘆𝗮𝗱 𝗠𝗮𝗵𝗿𝗲𝘇 𝗲𝘁 𝗥𝗮𝗵𝗲𝗲𝗺 𝗦𝘁𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗴.



AFP Clara Francey

L'ex-international demande 11,5 millions de livres (un peu moins de 14 millions d'euros) à City, qui a arrêté de le payer entre sa mise en accusation pour viol et agression sexuelle et son placement en détention provisoire, en août 2021, et la fin de son contrat, en juin 2023.

En janvier 2023, un tribunal a déclaré Mendy non coupable de six chefs de viol et un chef d'agression sexuelle mais les mêmes jurés avaient été dans l'incapacité de rendre un verdict sur un septième chef de viol ainsi que sur une accusation de tentative de viol. A la suite d'un nouveau procès, Benjamin Mendy a été innocenté de ces deux dernières accusations en juillet suivant.

Des documents communiqués au tribunal du travail de Manchester indiquent que le footballeur a été «très rapidement à court d'argent», contraint de vendre sa propriété dans le Cheshire pour couvrir ses frais de justice, ses factures et ses pensions alimentaires.

«J'ai eu du mal à payer la pension alimentaire, je me sentais très mal», écrit-il dans une déposition. «Raheem Sterling, Bernardo Silva et Riyad Mahrez (coéquipiers à City, NDLR) m'ont tous prêté de l'argent pour m'aider à essayer de payer mes frais de justice et à soutenir ma famille financièrement», ajoute-t-il.

Mendy, qui évolue aujourd'hui au FC Lorient, en Ligue 2, assure qu'un dirigeant de haut rang de Manchester City l'avait assuré qu'il toucherait les salaires non versés une fois qu'il aurait été innocenté par la justice.

«A aucun moment Manchester City ne m'a présenté d'excuses, ni même reconnu que ses actes m'ont coûté presque tout», poursuit le joueur dans ce document.

«Je crois qu'il est juste et équitable que me soient versés les salaires que j'aurais gagnés si je n'avais pas été arrêté à tort pour des crimes que je n'ai pas commis.»

Mendy touchait 500.000 livres par mois. Le club a cessé de lui verser son salaire après sa mise en accusation, arguant que le contrôle judiciaire accompagnant la mesure ainsi que sa suspension par la Fédération anglaise de football ne lui permettaient plus d'exercer sa profession de footballeur.

L'examen de sa plainte par le tribunal du travail de Manchester doit durer deux jours.