Football Ligue des champions: la Juventus en mauvaise posture

ATS

25.2.2026 - 04:01

Duel entre Baris Yilmaz (à gauche) et Kenan Yildiz lors du succès de Galatasaray 5-2 au match aller
Duel entre Baris Yilmaz (à gauche) et Kenan Yildiz lors du succès de Galatasaray 5-2 au match aller
ATS

La Juventus espère réaliser un exploit ce soir en barrage retour de la Ligue des champions. Battue 5-2 à Istanbul par Galatasaray à l'aller, la formation turinoise se trouve en mauvaise posture.

Keystone-SDA

25.02.2026, 04:01

La Juve n'a pas profité du week-end pour se rassurer après sa débâcle stambouliote. A domicile, elle a perdu 2-0 contre Côme, un adversaire direct pour figurer dans le top 4 de Serie A. Il lui faudra un sacré exploit pour renverser la situation face aux Turcs.

L'Atalanta devra elle aussi combler un déficit face au Borussia Dortmund de Gregor Kobel. Les Allemands ont gagné 2-0 chez eux à l'aller. Les Bergamasques restent sur un succès 2-1 à domicile contre Naples, ce qui a sans doute gonflé leur moral.

Tous deux victorieux en déplacement à l'aller, le Paris Saint-Germain (3-2 à Monaco) et le Real Madrid (1-0 à Lisbonne contre Benfica) semblent bien placés pour finir le travail et rejoindre les quarts de finale.

