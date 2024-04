Lothar Matthäus : «Je mettrais Kobel, il est un peu comme Kahn»

L'un est champion d’Italie avec l'Inter Milan, l'autre est en demi-finales de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund. Lothar Matthäus (63 ans), légende du football allemand, a livré son avis sur Yann Sommer et Gregor Kobel, en concurrence pour le poste de no 1 avec l’équipe de Suisse à l’Euro, pour blue Sport.

Gregor Kobel et Yann Sommer : qui mériterait de défendre la cage helvétique à l’Euro ? IMAGO/Passion2Press

Andreas Böni (trad.) Nicolas Larchevêque

Lothar Matthäus a été champion avec l'Inter Milan et champion du monde avec l'Allemagne. En tant qu'expert pour la chaîne de télévision allemande «Sky», il analyse depuis des années la Bundesliga. Et il connaît ainsi sur le bout des doigts nos deux gardiens nationaux Yann Sommer (35 ans) et Gregor Kobel (26 ans).

«Tous deux tiennent remarquablement bien cette saison et tous deux mériterait de jouer (avec l’équipe de Suisse)», déclare Matthäus à blue Sport. Le recordman de sélections en Allemagne (150) poursuit : «Je ferais une différence entre la manière dont on choisit les joueurs en tant que personne extérieure et la manière dont on le fait en tant qu'entraîneur.»

Matthäus explique : «En tant que personne extérieure, comme je le suis, je mettrais Gregor Kobel dans les buts. Tout simplement à cause de son charisme. Kobel est un peu comme Oliver Kahn. Quand tu t'approches de lui tout seul, par exemple, tu as peur. Rien que du point de vue de la stature, il est impressionnant avec ses 1,95 mètre.»

«C'est pourquoi Sommer jouera quand même»

Selon lui, ce n'est pas le cas de Sommer et son 1,83 mètre. «Je préférerais personnellement tirer un penalty contre Yann Sommer plutôt que contre Gregor Kobel». Les statistiques appuient cette thèse : Sommer a arrêté 15 penalties sur 85, ce qui correspond à un taux de 17,65 pour cent. Au niveau professionnel, Kobel a détourné 7 tirs au but sur 28, ce qui représente 25 pour cent.

Il faut toutefois préciser que Sommer, en arrêtant le penalty de Kylian Mbappé, a permis à la Suisse d’éliminer la France aux tirs au but en huitièmes de finale de l'Euro il y a trois ans. «Et c'est là que nous en venons à l'expérience», dit Matthäus. «Et nous voilà au point de savoir pourquoi Yann Sommer jouera quand même.»

«Yakin a un beau problème de riche»

Il explique : «Comme je l'ai dit, en tant que personne extérieure, je mettrais Kobel - et ce n'est pas non plus contre Yann Sommer. Car en tant qu'entraîneur, je miserais aussi sur Yann Sommer à l'Euro en Allemagne. Parce qu'il joue lui aussi de manière exceptionnelle à l'Inter Milan. Parce qu'il n'a rien à se reprocher.»

Il précise : «Nous étions dans la même situation en Allemagne lors de la Coupe du monde 1986 : Toni Schumacher était le gardien expérimenté qui n'avait rien à se reprocher. Uli Stein était probablement meilleur à l'époque, comme l'est aujourd'hui Kobel par rapport à Sommer. Mais Schumacher a quand même joué. Et il en sera de même maintenant avec la Suisse.»

Matthäus conclut : «Mais justement, vous n'avez absolument aucun problème. Tous deux ont un super caractère, tous deux font une saison exceptionnelle. Murat Yakin a simplement un beau problème de riche.»