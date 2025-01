Newcastle a fait plier Arsenal 2-0 en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue, mardi à Londres, près de quinze ans après sa précédente victoire sur la pelouse des «Gunners».

AFP Gregoire Galley

Le finaliste de l'édition 2022/2023 s'est imposé dans la capitale britannique grâce à Alexander Isak (37e, 0-1), son buteur en grande forme, et Anthony Gordon (51e, 0-2).

Newcastle n'avait plus gagné chez Arsenal, toutes compétitions confondues, depuis novembre 2010 et une victoire 1-0 en Premier League acquise sur un but d'Andy Carroll.

A l'Emirates, les «Magpies» avaient même perdu douze des treize duels disputés ensuite, et obtenu seulement un match nul dans cette interminable série.

Le succès signé mardi, sans des cadres comme Bruno Guimaraes et Fabian Schär (suspendus), rapproche Eddie Howe et son équipe de la finale prévue le 16 mars à Wembley.

Arsenal aura néanmoins une chance de renverser la vapeur avec la demi-finale retour, le 5 février, à St James' Park.

Les Londoniens ont marqué leur territoire durant la majeure partie d'une rencontre très engagée, avec une nette possession du ballon (70%) et le plus grand nombre d'occasions (23 tirs contre 7).

«Nous avons essayé de différentes manières, avec différents joueurs, et nous avons créé beaucoup de situations (offensives), mais c'est vrai qu'ils ont très bien défendu leur surface, avec leur vie», a réagi l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, sur Sky Sports.

«Travail d'équipe»

L'équipe au maillot rouge a buté sur une défense héroïque, solidaire, et elle a fait les frais des quelques courants d'air qui ont traversé son arrière-garde, pourtant la meilleure du championnat (18 buts encaissés en 20 matches).

L'homme qui les a mis à terre, Alexander Isak, est aussi ce qui manque parfois cruellement aux «Gunners»: un avant-centre clinique, capable de marquer ou faire marquer à chaque instant.

Le Suédois de 25 ans a hérité du cuir sur un ballon dévié par son coéquipier Jacob Murphy après un long coup franc du gardien Martin Dubravka, et il a inscrit en force son dixième but en neuf matches. Au milieu de trois adversaires, ensuite, il est parvenu à déclencher un tir que David Raya n'a pu que repousser, dans la direction de Gordon.

«C'est un travail d'équipe. Nous avons d'abord été très solides défensivement et nous avons la qualité devant», a-t-il commenté sur Sky Sports. «Nous sommes venus ici avec l'intention de ramener un bon résultat et nous l'avons fait, mais nous ne sommes qu'à mi-parcours».

Arsenal met derrière lui une série de treize matches sans défaite (neuf victoires et quatre nuls), quand Newcastle étire sa série actuelle à sept victoires, le tout avec vingt buts inscrits contre deux encaissés.

Tottenham et Liverpool s'affrontent mercredi (21h00) à Londres dans l'autre demi-finale aller.