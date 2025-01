Neymar est de retour là où tout a commencé. La star brésilienne va retrouver son club formateur de Santos après avoir résilié son juteux contrat avec Al-Hilal en Arabie saoudite, où il n'a quasiment pas joué en raison de diverses blessures.

AFP Nicolas Larchevêque

Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne (79 buts en 127 matches), qui a résilié lundi avec la formation saoudienne, n'a pas précisé la durée du contrat. Selon des médias brésiliens, il irait jusqu'au 30 juin.

Arrivé en août 2023 à Al-Hilal avec un contrat en or à la clé (plus de 100 millions d'euros par an) après six exercices sous les couleurs du Paris Saint-Germain (2017-2023), Neymar n'a finalement disputé que sept matches avec le club de Ryad, pour un total famélique d'un but et trois passes décisives.