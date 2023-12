Le meneur de jeu brésilien Neymar ne pourra pas participer à la Copa America 2024, en juin et en juillet aux Etats-Unis, en raison de la grave blessure qu'il a subie en octobre.

Neymar s'était blessé contre l'Uruguay en octobre. KEYSTONE

La star de la Seleçao s'était blessée le 17 octobre lors de la défaite (2-0) contre l'Uruguay à Montevideo en match de qualification pour le Mondial 2026. Il avait été évacué sur une civière, en pleurs et avait été opéré en novembre d'une rupture des ligaments croisés et d'un ménisque du genou gauche.

Au moins neuf mois de rééducation sont nécessaires pour rejouer après une telle blessure, une des plus graves pour un footballeur, a expliqué mardi le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar.

Le médecin a donc exclu que Neymar puisse participer du 20 juin au 14 juillet à la Copa America, qui réunit les dix pays de la Conmebol sud-américaine et six pays de la Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes).

«Pas la peine de brûler les étapes»

«Il ne va pas avoir le temps, c'est trop tôt. Ce n'est pas la peine de brûler les étapes pour le remettre d'aplomb avant l'heure et prendre des risques inutiles», a déclaré le Dr Lasmar à la Radio 98 FM brésilienne. «Nous devons être patients. Parler de retour avant neuf mois est précoce», a-t-il ajouté.

Le Dr Lasmar s'est toutefois montré rassurant quant aux chances du joueur de 31 ans, qui évolue désormais au sein du club saoudien d'Al-Hilal, de retrouver son niveau de jeu d'avant sa blessure. «Nous nous attendons qu'il soit totalement remis après ce temps, prêt à reprendre le jeu de haut niveau, avec de bons résultats, sans aucun type de restriction», a-t-il dit.

AFP