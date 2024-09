Le match France - Italie ne représente «pas une revanche» pour Kylian Mbappé après son Euro raté, a-t-il assuré avant de retrouver la Ligue des nations, vendredi pour son retour au Parc des Princes.

Kylian Mbappé : «Ce que pense les gens, ce n'est pas mon souci» L'attaquant star de la France répond aux critiques avant les matches de la Ligue des nations. 06.09.2024

AFP Nicolas Larchevêque

«Peut-être que c'est l'âge, j'apprends qu'il n'y a pas de revanche», a assuré le capitaine des Bleus, âgé de 25 ans. «Tout est une question de processus. Et que ce qui s'est passé de bien ou de pas bien l'année dernière, ça va me servir pour cette année», a assuré Mbappé, qui n'a marqué qu'un but à l'Euro, sur penalty, terminé en demi-finale.

Le buteur du Real Madrid qui n'a «plus le nez cassé» et n'a pas eu besoin de se faire opérer, espère reprendre par une victoire en Bleu, mais ne sait «pas où se situer par rapport à cette compétition».

«On est rentré en France, je n'ai rien senti»

«On l'a déjà gagnée (en 2021), mais à la fin du match, je n'ai même pas senti qu'on avait gagné un trophée. On est rentré en France, je n'ai rien senti, ça n'a pas provoqué un engouement extraordinaire», a-t-il raconté. «Et ensuite, avant la Coupe du monde 2022, on a perdu. On a failli descendre (en groupe B). On s'est fait incendier. C'était une honte», a poursuivi Mbappé.

Il a évoqué également ses retrouvailles avec le Parc des Princes, où il a joué sept ans avec le Paris Saint-Germain. «C'est le stade que je connais le mieux de ma carrière pour l'instant, donc je n'ai que des grands souvenirs ici», a-t-il dit. Interrogé sur son conflit salarial avec son ancien club, il a seulement répondu: «J'ai passé sept années merveilleuses, la vérité est que je leur souhaite le meilleur».