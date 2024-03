«L'important était de retrouver une stabilité sur le plan défensif. Nous y sommes parvenus. C'est le point positif de ce rassemblement.» Murat Yakin quitte donc Dublin avec le sentiment du devoir accompli.

Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri ont regoûté aux joies de la victoire avec la Nati. KEYSTONE

ATS Nicolas Larchevêque

Le sélectionneur reconnait toutefois que l'expression offensive de son équipe laisse encore à désirer. «Nous aurons le temps de travailler ce secteur lors de la préparation en mai, dit-il. J'espère pouvoir compter sur Breel Embolo s'il est apte. Je ne ferme par ailleurs aucune porte.» Il n'a, ainsi, pas hésité à évoquer un retour de Haris Seferovic ou la prochaine naturalisation de Joël Monteiro.

«On a vu aussi ce soir que la sortie de Granit Xhaka à la pause a pesé, poursuit le sélectionneur. Sans lui au coeur du jeu, ce fut plus compliqué. Je veux toutefois souligner les mérites de Vincent Sierro. Il méritait d'être titulaire ce soir. Et il a fait ce que j'attendais de lui.»

Si le Valaisan a marqué des points, Murat Yakin n'a pas caché avoir été déçu par la performance de plusieurs joueurs. «Je ne citerai toutefois aucun nom», glisse-t-il. On a toutefois la conviction qu'Eray Cömert vient en tête de liste. Suivi de très près par Noah Okafor.

Enfin, Murat Yakin ne pouvait pas ne pas revenir sur le but de Xherdan Shaqiri. «A l'échauffement, on pouvait déjà remarquer qu'il était chaud, sourit-il. Son pied est toujours aussi magique. Et il a bien raison de rappeler que les statistiques parlent pour lui.»

Shaqiri : «Heureux d'avoir pu aider l'équipe»

«Cette victoire fait du bien au moral, lâche Xherdan Shaqiri qui a tenu à rappeler que sa relation avec Murat Yakin demeurait toujours aussi fluide. Il était acté que je commence samedi à Copenhague sur le banc. Nous sommes en pleine préparation pour l’Euro et il est normal que le sélectionneur tente des choses. Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe avec ce but. Cela faisait tout de même assez longtemps que nous n’avions pas gagné.»

«Lors du tour préliminaire, nous avons pris bien trop de buts, souligne pour sa part Granit Xhaka. Maintenant, nous avons réussi deux clean sheets. Si on ne prend pas de but, on sait en revanche que l’on aura toujours une ou deux occasions pour forcer la décision. Ce n’est pas la note artistique que nous recherchons, mais la victoire. J’ai le sentiment que nous avons fait un pas en avant lors de ce rassemblement.»