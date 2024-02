L'équipe de Suisse dames entame un nouveau chapitre de son histoire. Elle affrontera la Pologne vendredi en amical à Marbella pour ce qui sera le premier match de sa nouvelle sélectionneuse, Pia Sundhage.

L'équipe de Suisse dames de Pia Sundhage entame un nouveau chapitre de son histoire. ats

Cette rencontre est aussi le coup d'envoi de la préparation pour l'Euro à domicile en été 2025. La technicienne suédoise a donc un peu de temps devant elle pour faire progresser son équipe et la rapprocher des meilleures.

Réunies en camp d'entraînement au sud de l'Espagne, les 28 sélectionnées et leur nouvelle cheffe et son staff ont pu commencer à se connaître. «Chaque rassemblement est important. Nous avons eu de nombreuses réunions durant lesquelles la tactique a été au centre des discussions», a dit la capitaine Lia Wälti. Pia Sundhage prône un style de jeu physique, «qui demande beaucoup de courses», selon la joueuse d'Arsenal.

Les séances d'entraînement ont été intensives à Marbella. «Ce que j'ai vu m'a plu», a déclaré la sélectionneuse. Le camp durera jusqu'à mardi et il sera ponctué par deux matches contre la Pologne, vendredi et mardi. Un premier élément précis sera scruté durant ces rencontres. «Nous avons travaillé pour récupérer la balle plus haut dans le terrain», a expliqué la technicienne suédoise.

Pia Sundhage a aussi identifié un problème dans le jeu aérien, qu'il faudra améliorer. «Quand le ballon est au sol, cela va bien. Mais quand il est en l'air, nous sommes moins à l'aise.»

obe, ats