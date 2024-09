Michel Platini, ancien meneur de jeu emblématique de l'équipe de France et ancien joueur de Nancy dans les années 1970, est devenu adhérent du groupe des «Socios Nancy». Cette association de supporters soutient le club actuellement en National.

Michel Platini a rejoint une association de son ancien club. KEYSTONE

ATS

«Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer que notre association a reçu très récemment l'adhésion la plus prestigieuse qui soit: celle de Michel Platini!», indique l'association mardi sur son site internet.

«Outre l'immense honneur qu'elle représente pour nous toutes et tous, cette adhésion valide notre démarche et démontre que le projet Socios, à Nancy comme dans de nombreuses villes, fait partie de l'avenir du football français», poursuit l'association, créée en 2012.

Celle-ci a pour but une «prise de participation au capital de la Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) Nancy Lorraine afin de favoriser la participation du plus grand nombre à la vie et au développement du club», comme elle le rappelle sur son site internet.

«Socios Nancy» vise à créer une société, sous une forme juridique à définir, qui permettra de négocier avec le club une entrée dans le capital. «Nul doute que l'adhésion de Michel Platini nous aidera considérablement dans cette tâche», estiment les responsables de l'association.

