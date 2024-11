L'ancien président du club turc de Süper Lig d'Ankaragücü, Faruk Koca, a été condamné à trois ans et sept mois de prison pour avoir frappé un arbitre fin 2023, a rapporté lundi l'agence étatique Anadolu.

MKE Ankaragücü Spor Klubü başkanı, eski AKP milletvekili, Erdoğan’ın başbakan iken Keçiören’de oturduğu evin sahibi Faruk Koca, Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında yumruk atarak hakem Umut Melen’i yere düşürüyor. Yere düşen hakeme yerde 10 kişi tekmelerle vuruyor.

AFP Clara Francey

Faruk Koca a été condamné à trois ans, sept mois et 22 jours de prison pour «blessure volontaire» à l'issue d'une rencontre avec le club de Rizespor le 11 décembre.

ll a également été condamné à six mois et vingt jours ainsi qu'à cinq mois de prison avec sursis, respectivement pour «menace» et «non respect de la loi sur la prévention de la violence au sport».

M. Koca s'était précipité sur l'arbitre Halil Umut Meler au coup de sifflet final, le frappant violemment au visage en hurlant «Je vais te tuer!». Alors que les deux clubs étaient à égalité, l'arbitre venait de refuser un but à celui d'Ankara. Deux autres personnes avaient aussi roué l'arbitre de coups, provoquant un traumatisme crânien.

Placé en détention provisoire puis relâché, M. Koca, ancien député, avait démissionné d'Ankaragücü. L'agression avait provoqué un vif émoi en Turquie et une pluie de condamnations, dont celle du patron de la FIFA.

La Fédération turque de football avait alors décidé le report de toutes les rencontres de championnat qui n'ont pu reprendre huit jours plus tard.